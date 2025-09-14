Hausmannskost statt Haute Cuisine beim TuS Geretsried II

TuS Geretsried II tut sich schwer bei 1:0 gegen Aying

Nach dem 8:2-Spektakel im Nachholspiel gegen den ASV Habach ist beim TuS Geretsried II wieder Kreisliga-Alltag eingekehrt. Zwar feierte die Bayernligareserve auch gegen die SG Aying/Helfendorf einen Erfolg, aber das 1:0 nach 90 Minuten gehört in die Kategorie Arbeitssieg – und der wäre am Ende fast noch futsch gewesen, als die Gäste mit einer Bogenlampe das Ziel nur knapp verfehlten. „Es war mir klar, dass das heute nicht wieder so ein Feuerwerk wird, dafür haben wir am Mittwoch doch zu viele Körner gelassen“, sagte TuS-II-Coach Lukas Haustein nach Spielschluss, der sich nachsichtig mit seiner Mannschaft zeigte, die sich gegen die massive Defensive der Gäste oft schwertat.

Hausmannskost statt Haute Cuisine

Hinzu kamen „zu viele Abspielfehler“, monierte Haustein. Vor allem im Angriffsdrittel blieb vieles Stückwerk, fehlte es an Konzentration und Zielstrebigkeit. So ergab sich auch die erste große Chance zufällig, als Thomas Schnaderbeck ein Abpraller vor die Füße fiel, sein Nachschuss aber von der Latte in hohem Bogen ins Feld zurückflog. Besser machte es Nikolas Hornacek in der 24. Minute: Nach Flanke von Fabio Pech konnte er zentral vor dem Tor den Ball in Ruhe annehmen und platziert abschließen. Mit dem 1:0-Vorsprung ging es in die Pause, weil eine schöne Kombination in der 40. Minute mit einem schwachen Abschluss von Schnaderbeck endete und SG-Torhüter Leonhard Oswald einen Schlenzer von Hornacek glänzend parierte.

Zweites Tor verpasst

Das Spiel setzte sich nach dem Seitenwechsel genau so fort. Der TuS blieb optisch überlegen, im Abschluss aber unsauber. Aying verteidigte gut und zielte bei den seltenen eigenen Angriffen ebenfalls schlecht. Die größte Chance bot sich den Gästen zehn Minuten vor Schluss: Nach einem Geretsrieder Abspielfehler tauchte SG-Torjäger Jakob Lechner urplötzlich frei vor TuS-Keeper Lukas Günther auf, der mit starker Fußabwehr den Ausgleich verhinderte. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, ich weiß nicht, warum wir das zweite Tor nicht gemacht haben“, haderte TuS-Trainer Lukas Günter. „Aber“, ergänzte er mit Lächeln, „letztlich ist es egal: Ein 1:0 gibt auch drei Punkte.“