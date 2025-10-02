Hausler und Winterer in Kreisliga obenauf – Trio folgt dahinter

Maxine Hausler steht momentan ganz oben auf dem Treppchen. Die 24-Jährige steht damit auf ungewohntem Terrain. Normalerweise ist Hausler nicht für ihren Torriecher bekannt, doch in dieser Saison läuft es für den Goalgetter des SV Dornach. Nach drei Spielen steht sie bei sechs Toren und zwei Vorlagen. Besonders beim 8:0-Sieg über Sentilo/Pullach wuchs Hausler über sich hinaus. Mit einem Fünferpack schickte sie die Gegnerinnen nach Hause. Gelingt ihr dieses Kunststück noch ein paar Mal, hat sie gute Karten für die 15 Kasten Erdinger am Ende der Saison.

Neben Hausler ist auch Lisa Winterer an der Spitze der Torjägerinnenliste. Die Jettenbacherin traf bislang sechsmal. Mit der herausragenden Torausbeute reserviert sie sich immer wieder einen Platz in der Elf der Woche. Ihre beste Saisonleistung zeigte sie sicherlich gegen Obertauf. Gerade mal 24 Minuten reichten der 27-Jährigen für einen Dreierpack. Mit weiteren Toren gegen Söllhuben und Prutting verdient sie sich den geteilten Platz eins in der Liste.