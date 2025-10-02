Hausler und Winterer in Kreisliga obenauf – Trio folgt dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Maxine Hausler steht momentan ganz oben auf dem Treppchen. Die 24-Jährige steht damit auf ungewohntem Terrain. Normalerweise ist Hausler nicht für ihren Torriecher bekannt, doch in dieser Saison läuft es für den Goalgetter des SV Dornach. Nach drei Spielen steht sie bei sechs Toren und zwei Vorlagen. Besonders beim 8:0-Sieg über Sentilo/Pullach wuchs Hausler über sich hinaus. Mit einem Fünferpack schickte sie die Gegnerinnen nach Hause. Gelingt ihr dieses Kunststück noch ein paar Mal, hat sie gute Karten für die 15 Kasten Erdinger am Ende der Saison.
Neben Hausler ist auch Lisa Winterer an der Spitze der Torjägerinnenliste. Die Jettenbacherin traf bislang sechsmal. Mit der herausragenden Torausbeute reserviert sie sich immer wieder einen Platz in der Elf der Woche. Ihre beste Saisonleistung zeigte sie sicherlich gegen Obertauf. Gerade mal 24 Minuten reichten der 27-Jährigen für einen Dreierpack. Mit weiteren Toren gegen Söllhuben und Prutting verdient sie sich den geteilten Platz eins in der Liste.
Auf Platz drei gibt es mehrerer Spielerinnen mit jeweils fünf Treffern. Eine von ihnen ist Melissa Schreiner. Die 26-Jährige geht für den SV Schechen auf Torejagd – und das mit vollem Erfolg. In den vergangenen beiden Spielen brillierte Schreiner ganz besonders. Erst ein Viererpack gegen Söllhuben und dann ein Treffer gegen Fridolfing. Die Stürmerin hat einen Lauf.
1. Maxine Hausler, SV Dornach, Kreisliga 1: 6 Tore
1. Lisa Winterer, (SG) SpVgg Jettenbach/TSV Gars, Kreisliga 3: 6 Tore
3. Kira Winter, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 5 Tore
3. Lisa Schmölzl, SG SpVgg Wildenroth/FC Aich, Kreisliga 2: 5 Tore
3. Melissa Schreiner, SV Schechen. Kreisliga 3: 5 Tore
6. Stefanie Ritz, (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC I, Kreisliga 1: 4 Tore
6. Pia Nigg, SG Böbing-Uffing, Kreisliga 2: 4 Tore
8. Julia Keller, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 3 Tore
8. Hannah Thummerer, FC Teutonia München, Kreisliga 1: 3 Tore
8. Magdalena Hloschek, SC Pöcking, Kreisliga 2: 3 Tore – und sieben weitere Spielerinnen mit jeweils drei Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
