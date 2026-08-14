Haushoch überlegen und trotzdem verloren: Altenstadt scheitert an Windach

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Christoph Huassmann vom TSV Altenstadt (in Grün) im Heimspiel gegen den ASV Habach am 30. Mai 2026 – Foto: Roland Halmel

„Ich bin begeistert von meiner Mannschaft“, wollte Hannappel seinen Mitstreitern keinen Vorwurf machen. Sein Team hatte eine starke Leistung abgeliefert und es gegen einen stur verteidigenden Kontrahenten auch nicht an der nötigen Kreativität im Angriff fehlen lassen. Allerdings scheiterte es immer wieder an Windachs überragendem Torhüter Toni Franz. „Er hat einen super Tag erwischt“, lobte ihn Hannappel. In der letzten Minute der regulären Spielzeit hatte der Coach einen Freistoß von Yasin Akcakaya schon im Netz zappeln sehen, aber Franz fischte den Ball noch aus dem Giebel. Und wenn sein Können einmal nicht ausreichte, besaß der Torwächter das viel beschworene Glück des Tüchtigen. Als Dominik Streit freistehend auf das Windacher Tor köpfte, ging der Ball genau Richtung Keeper.

Als Adrian Hoffmann in der 78. Minute zum 1:0 für die Sportfreunde Windach traf, war der bisherige Spielverlauf vollkommen auf den Kopf gestellt. Bis dato war der TSV Altenstadt die dominierende Kraft im Finale der Spielgruppe West im Toto-Pokal. „95 Prozent Ballbesitz“ attestierte Maximilian Hannappel seiner Mannschaft und darüber hinaus „zehn bis 15 Torchancen“. Allerdings durfte der Co-Trainer des Kreisligisten bis zum Abpfiff nur den Ausgleich von Ibrahim Olcay bejubeln. Mehr sprang gegen den tapfer verteidigenden A-Klassisten nicht heraus. Am Ende mussten die Altenstadter ins Elfmeterschießen, wo fast allen von ihnen die Nerven versagten. Nur Tobias Graun konnte seinen Versuch im gegnerischen Kasten unterbringen. Weil die Sportfreunde drei Elfer versenkten, schied der favorisierte TSV überraschend mit 2:4 (0:0, 1:1) aus dem Wettbewerb aus.

„Nach dem Spielverlauf sind wir schon enttäuscht“, gab Hannappel zu. Die Niederlage hatte ihm und seinen Kollegen schon auf den Magen geschlagen. Der Plan war es jedenfalls gewesen, bis in das Finale des Zugspitz-Pokals vorzudringen und dort wie vor drei Jahren das Ticket für die erste Hauptrunde im BFV-Pokal zu lösen. Doch daraus wird nichts mehr. „Der Pokal ist nur das Zubrot“, war der Trainer bemüht, die Dinge richtig einzuordnen. „Maßgebend ist die Liga.“

Liga hat für den TSV Altenstadt Vorrang

Wenn es nach Abteilungsleiter Robert Kanzler geht, besteht für die Mannschaft die Priorität darin, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Da trifft es sich nicht schlecht, dass sich der TSV nun uneingeschränkt auf diese Aufgabe konzentrieren kann und nicht durch einen zweiten Wettbewerb abgelenkt wird und Substanz verliert. Denn das Abenteuer „Pokal“ hat von den Altenstadtern schon jetzt einen hohen Preis gefordert. Bereits nach einer Viertelstunde verletzte sich Christoph Haussmann so schwer, dass er später mit dem Sanka abtransportiert werden musste. Ein Gegenspieler hatte ihn von hinten am Knöchel getroffen. Die Schmerzen des Stürmers waren so stark, dass er nicht mehr auftreten konnte.

„Das ist schon die zweite schwere Verletzung“, klagte Hannappel. Im Pokal-Halbfinale beim SV Hohenfurch hatte sich bereits Mustafa Kopov das Kreuzband gerissen. „Das ist tragisch“, fühlte Hannappel mit seinen Kickern. Von dem persönlichen Schicksal einmal abgesehen zieht es auch sportliche Konsequenzen nach sich. Da der Kader des Kreisligisten des TSV ohnehin schon auf Kante genäht ist, fällt bereits vor dem Saisonstart am kommenden Mittwoch gegen den FC Issing mit Haussmann ein Stammakteur und mit Kopov ein Ergänzungsspieler aus. Das sind alles andere als glänzende Voraussetzungen, um wenigstens in der Meisterschaft die beabsichtigte Rolle zu spielen.