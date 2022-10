Hausherren behalten in hektischer Nachtvorstellung den Durchblick FUSSBALL - KREISLIGA 1

Dank der beiden Tore von Verteidiger Felix Kreher behält der Lenggrieser SC im Topspiel gegen die SG Hausham mit 3:1 die Oberhand.

Lenggries – Es war das Topspiel der Kreisliga 1 und hätte bessere Verhältnisse verdient gehabt. Die Wetterkapriolen waren allerdings nicht absehbar, doch als Mitte der ersten Halbzeit dunkle Wolken übers Brauneck zogen, war abzusehen, dass die Partie ohne Flutlicht nicht auskommen würde. Am verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg der Hausherren ändert dies jedoch nichts. Lenggries hatte mehr vom Spiel gegen ein Gästeteam das nie richtig in die Spur fand. Nur auf die Defensivarbeit konzentrierte sich Hausham aber nicht, bot mit Simon Beck, Andreas Schmid und Kilian Siglreitmaier drei Angreifer auf, der erste Treffer gelang aber einem Abwehrspieler der Platzherren. Felix Kreher hämmerte das Spielgerät in Richtung Gästetor, SG Keeper Michael Wiesböck rechnete mit einer Ballannahme von Jakob Gerg, doch der ließ der Kugel freien Flug zum überraschenden 1:0. Die Antwort dauerte nicht lange. Eine Ecke von Kilian Siglreitmaier wuchtete Anian Trettenhann mit einem sehenswerten Kopfball zum Ausgleich in die Maschen. Zu diesem Zeitpunkt entsprach das Ergebnis dem Spielverlauf, doch dann übernahmen die Gastgeber immer mehr das Geschehen.

Als die Teams nach dem Pausentee zurückkamen hatte nicht nur heftiger Regen eingesetzt, auch die Sichtverhältnisse wurden immer schwieriger. Schiedsrichter Romas Lars Frost überlegte kurz, entschied sich dann aber, die Partie fortzusetzen. „Das war wirklich grenzwertig“, meinte er.

Nachdem mittlerweile die 2:3-Niederlage von Mitkonkurrenten TSV Otterfing gegen Real Kreuth bekannt geworden war, wollten beide Teams mit einem Sieg in der Tabelle Boden gut machen. Lenggries ging in der „Nachtvorstellung“, wie ein Zuschauer anmerkte, engagierter zu Werke. Ein Alleingang von Jakob Gerg leitete die Vorentscheidung ein. Der LSC-Antreiber scheiterte jedoch zunächst am gegnerischen Keeper, dafür führte die anschließend Ecke zum Erfolg. Felix Kreher stieg am höchsten und traf mit einem fantastischen Kopfball zur 2:1-Führung. Beinahe identisch und zum Zungeschnalzen war das 3:1 von Kilian Mürnseer. Hausham steckte nicht auf, stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage. Das Trainergespann Maxi Baumgartner und Lukas Grill, die den corona-erkrankten Stephan Leitner vertraten, wechselten Bebo Hartmann ein. Baumgartner: „Er hat noch einmal Schwung gebracht, aber Lenggries hat konsequent verteidigt und verdient gewonnen.“ So sah es auch LSC-Trainer Stefan Simon: „Insgesamt war es doch eine hektische Begegnung. Im Gegensatz zur Partie am letzten Wochenende bei Rot-Weiß Bad Tölz sind wir ruhig geblieben und haben den Vorsprung sicher über die Zeit gebracht.“

Lenggrieser SC – SG Hausham 01 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 (15.) Kreher, 1:1 (25.) Trettenhann, 2:1 (54.) Kreher, 3:1 (70.) Mürnseer. – Schiedsrichter: Roman Lars Frost (SSV Obermeitingen). – Zuschauer: 120.

LSC: Kleim – Mürnseer, Rinner, Kreher, Dix, J. Gerg, F. Merklinger, Biagini, Angermeier, Schnaderbeck, L. Gerg – Wiedemann, Freiberger, Hartmann.