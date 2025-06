Hausham und Darching trennen sich mit Remis – Derby-Sieg für Otterfing

Den dritten Rottacher Treffer erzielte Florian Kölbl (2.v.r.) bei der SG Hausham. – Foto: Thomas Plettenberg

Rottach-Egern musste sich in Gaißach geschlagen geben während der TSV Otterfing das Nord-Derby gegen Holzkirchen II souverän gewann.

Ohne Druck konnten die Landkreis-Mannschaften in den letzten Spieltag der Kreisklasse 2 gehen. Dennoch bekamen die Zuschauer in den beiden Landkreis-Duellen noch einmal muntere Spiele zu sehen. Die SG Hausham und die DJK Darching trennten sich bereits am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden. SG Hausham – DJK Darching⇥1:1 (1:1) Tore: 0:1 Haas (37.), 1:1 Schmid (41.); Rote Karte: Zimmerhakl (90./Hausham/Schiedsrichterbeleidigung).

Ein sehenswertes Duell lieferten sich die SG Hausham und die DJK Darching zum Saisonabschluss. Für beide Seiten ging es um nichts mehr, dennoch wurde das Landkreis-Duell vor allem im zweiten Durchgang intensiv, aber keineswegs unfair geführt. In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Vom Tempo her lieferten sich die Teams eher Sommerfußball. Dennoch fielen beide Treffer vor der Pause: Darching ging nach einem sehenswerten Spielzeug, den Florian Haas vollendete, in Führung. Postwendend glich Andreas Schmid nach einer Flanke von rechts und einer Kopfballverlängerung aus. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, es blieb aber beim leistungsgerechten Remis. Für die DJK scheiterte Marinus Epp noch an der Querlatte. Unter der Rubrik Kurioses konnte man den Platzverweis gegen SG-Keeper Stefan Zimmerhakl verbuchen. Der Stellvertreter von Tobias Magritsch wurde mit dem Schlusspfiff wegen einer vermeintlichen Schiedsrichterbeleidigung des Feldes verwiesen. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir können zufrieden in die Sommerpause gehen“, resümiert SG-Trainer Markus Weinbacher. DJK-Coach Anian Langl, der den etatmäßigen Trainer Hans Brumbauer vertrat, fand: „Es war ein munteres Spiel mit einigen Aufs und Abs. Insgesamt war es aber ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaften. Jetzt können sich alle in der Sommerpause etwas erholen.“ SG Gaißach/Wackersberg – FC Rottach-Egern⇥5:2 (3:1) Tore: 1:0 Lugmaier (21.), 2:0 Angermeier (31.), 2:1 Yilamzer (32.), 3:1 Sigl (45.), 3:2 Trettenhann (67.), 4:2 Sigl (72.), 5:2 Soellner (89.).