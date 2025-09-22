Hausham tritt wegen Spielermangel nicht an – Wörnsmühl und Lenggrieser SC brillieren

In der A-Klasse 4 setzt Spitzenreiter Wörnsmühl seine Erfolgsstory fort und ergänzt sie um ein neues Kapitel: einen 5:0-Erfolg über Wall. Gefolgt von den SF Fischbachau, die Miesbach II 1:0 besiegten. Irschenberg setzte sich spät 3:1 gegen die SG Tegernseer Tal durch, während Kreuth II in Lenggries mit 0:7 unterging. Hartpenning hatte spielfrei, und Türkspor Hausham trat bei Eeyarn II nicht an.

Tore: 1:0 Kaffl (4.), 2:0/3:0 M. Fichtner (20./57.), 4:0 Pauls (73.), 5:0 Sitzberger (87.). Der SC Wörnsmühl setzte sich bei hohen Temperaturen mit einem Torfestival an der Tabellenspitze der A-Klasse 4 fest. Mit einem 5:0 rollte die SC-Offensivwalze über den SC Wall, der von Beginn an keine Mittel und Wege fand, in das Spiel zu kommen. „Wir sind das Spiel wieder seriös angegangen und haben den Gegner wieder nicht unterschätzt“, berichtet SC-Sprecher Marc Doll. Folgerichtig traf Simon Kaffl zur frühen Führung. Matthias Fichtner machte mit seinem Doppelpack alles klar und bleibt mit 16 Saisontreffern mit großem Abstand der beste Torjäger der Liga. „Am Ende war es ein nie gefährdeter Sieg. Wir haben uns ausreichend gequält und haben den richtigen Weg eingeschlagen“, erklärt Doll, der eine eher schwächere A-Klassen-Partie gesehen hat. Für Wall ist es die vierte Niederlage in Serie und ein bitteres Ergebnis, da man erneut kein Tor erzielen konnte. „Ich muss erst einmal bisschen schlucken und drüber hinwegkommen. Wenn ich wieder bei klarem Verstand bin, wird nachgedacht, wie man die Hebel in Bewegung setzen kann, damit es wieder aufwärts geht“, erklärt der Waller Coach Peter Escher, der von einer hoch verdienten Niederlage spricht. Man sei vorne viel zu harmlos, und hinten mache man gravierende individuelle Fehler. Die 3:19-Torquote untermauere das. Escher: „Das reicht halt nicht.“

SV Miesbach II – SF Fischbachau⇥0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Drainer (74.). Die Sportfreunde Fischbachau zeigten eine Reaktion auf die Derby-Niederlage gegen Wörnsmühl und schlugen die Miesbacher Bezirksligareserve knapp. „Am Ende war es ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner“, berichtet SF-Trainer Hans Ostner. Obwohl die Kreisstädter in der ersten Halbzeit überlegen waren, gingen die Miesbacher zu fahrlässig mit hochkarätigen Chancen um, sodass zur Pause ein Remis auf der Anzeigetafel stand. Im zweiten Abschnitt wurde Fischbachau nach vorne mutiger. Folgerichtig landete Andreas Drainer den goldenen Treffer zum 1:0-Endstand. Aufgrund einer überragenden Leistung von Torwart Quirin Leitner, der viele Anläufe der Miesbacher Offensive nutzlos machte, stand am Ende die Null. „Heute hat uns viel das Glück gefehlt, sonst hätten wir die Dinger gemacht“, resümiert SV-Trainer Amine Ghazali. „Nächste Woche müssen wir es besser machen.“

Lenggrieser SC II – FC Real Kreuth II⇥7:0 (4:0)

Tore: 1:0 Demmel (3.), 2:0/3:0 Endler (14./33.), 4:0 Demmel (43.), 5:0/6:0 Endler (54./64.), 7:0 Simon (74.). Die Kreisklassenreserve des FC Real Kreuth musste sich im Duell der Zweitvertretungen gegen den Lenggrieser SC II deutlich geschlagen geben. Die Enterbacher gingen bereits nach drei Minuten in Rückstand und konnten der spielerischen Klasse von Lenggries keine Gegenwehr bieten. „Leider haben wir immer wieder unerzwungene Fehler gemacht, hatten vorne keine Entlastung und waren der Geradlinigkeit des Gegners nicht gewachsen“, hadert Kreuth-Sprecher Chris Leibold. Folgerichtig gehe das Ergebnis in der Höhe in Ordnung. Die Königlichen stehen nun mit gerade einmal drei Zählern auf dem vorletzten Platz. „Jetzt müssen wir uns erst wieder aufrichten und es im nächsten Spiel besser machen“, meint Leibold. Am kommenden Wochenende geht es zuhause gegen Weyarn.

TSV Irschenberg – SG Tegernseer Tal⇥3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Gschwendtner (41.), 1:1 Mihoc (84.), 2:1 Christl (90.+2.), 3:1 Moser (90.+4.). Zeitstrafe: Maier (TSV/78.). Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie konnte der TSV Irschenberg mit der besten Offensive der Liga spät das Heimspiel gegen die SG Tegernseer Tal drehen. „Wir haben viel liegen lassen. Später haben wir dann das Tor getroffen und konnten verhindern, dass wir unnötig Punkte verpassen“, meint TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Die erste Hälfte gestaltete sich auf Augenhöhe, wobei die Gäste verdient durch ein Traumtor aus der eigenen Hälfte in Führung gingen. Nach Wiederanpfiff verlor die SG den Faden, und Irschenberg wurde spielbestimmend. „Auch konditionell muss man sagen, dass uns zum Schluss komplett die Kraft ausgegangen ist“, bemängelt SG-Trainer Andreas Rohnbogner, der im Vergleich zum 1:1 am Donnerstag auf fünf Positionen umstellen musste. In der Schlussphase erlöste Tomas Mihoc die Irschenberger, ehe Alexander Christl das Spiel in der Nachspielzeit völlig auf den Kopf stellte. „Wir haben es heute zu spannend gemacht, der Sieg war mehr als verdient“, meint TSV-Trainer Mike Unrecht. Seine Mannschaft habe stark verteidigt, aber unglücklich angegriffen.

TSV Weyarn II – Türkspor Hausham n.an. Gast