Hausham startet mit Dreier-Ziel – Kreuth und Otterfing im Fernduell

Heimsieg als Ziel: Die SG Hausham (rot) will mit einem Dreier in die Rückrunde starten, auch der TSV Otterfing (weiß) hofft auf einen Sieg. – Foto: Steffen Gerber

Die SG Hausham beginnt als letzte Landkreismannschaft die Rückrunde der Kreisklasse. An der Spitze kämpfen Otterfing und Kreuth um die Führung.

Mit der SG Hausham startet an diesem Samstag die letzte der sechs Landkreismannschaften in der Kreisklasse 2 in die Rückrunde. Ein spannendes Fernduell liefern sich der TSV Otterfing (gegen den ASC Geretsried) und der FC Real Kreuth (bei der DJK Darching) um die Tabellenspitze. Spielfrei ist am Wochenende der TSV Weyarn.

TSV Brunnthal – FC Real Kreuth 1:2 (0:1) Tore: 0:1 L. Frank (1.), 1:1 Schmid (43./Eigentor), 1:2 Kölbl (90.+2/FE). Rote Karte: Loher (90.+8/Brunnthal). Der FC Real Kreuth hält sich in der Rückrunde weiter schadlos und hat auch sein drittes Punktspiel gewonnen. Durch einen späten Elfmetertreffer setzten sich die Königlichen am Donnerstag beim Nachholspiel in Brunnthal mit 2:1 durch. Die Kreuther gingen bereits nach 34 Sekunden in Front: Tobias Frank verlängerte einen Einwurf, Brunnthal klärte zu kurz, und Lukas Frank hämmerte den Ball volley ins lange Eck.

Doch die Hausherren kamen nach einem scharfen Ball von der Seite, den ein Kreuther ins eigene Tor abfälschte, zum Ausgleich. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs: Tobias Frank wurde im Strafraum gelegt, und Kilian Kölbl behielt vom Punkt aus die Nerven. „Brunnthal war ein super Gegner. Wir haben das Glück erzwungen, und ich bin richtig stolz auf die Leistung der Mannschaft“, resümiert FC-Trainer Michael Zieringer.

SG Hausham – SC RW Bad Tölz Sa., 14 Uhr Mit personell unverändertem Kader geht die SG Hausham in die Rückrunde. Daniel Magritsch ist weiterhin verletzt, Tobias Magritsch steht aufgrund seines Studiums nur eingeschränkt zur Verfügung.

„Obwohl wir wegen des Wetters öfter umplanen mussten, haben wir eine ordentliche Vorbereitung absolviert“, berichtet Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. „Die Trainingsbeteiligung und -intensität waren sehr gut.“ Höhepunkt war das Trainingslager in Südtirol. Auch mit den absolvierten Testspielen ist man bei der SG zufrieden.

„In der Rückrunde wollen wir konstanter auftreten und uns tabellarisch nach oben arbeiten“, erklärt Sarbalkan. Mit einem Sieg wollen die Knappen an diesem Samstag gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz gut aus den Startlöchern kommen. „Wir sind gut vorbereitet und wollen von Anfang an präsent sein. Wir möchten die vielen Unentschieden der Hinrunde konsequent in Siege umwandeln.“ Die Gäste sind mit zwei Niederlagen gegen Gaißach (0:2) und Brunnthal (0:7) gestartet. „Sie wollen sicher eine Reaktion zeigen.“

TSV Otterfing – ASC Geretsried Sa., 14 Uhr Den ersten Sieg des neuen Jahres will der TSV Otterfing an diesem Samstag am Nording gegen den ASC Geretsried einfahren. Die Gäste stehen in der Abstiegszone, die Otterfinger mussten am vergangenen Wochenende die Tabellenführung abgeben und wollen die Niederlage in Grünwald vergessen machen. „Wir haben jetzt das erste Mal nach zehn Spielen ausgelassen und wollen eine neue Serie starten. Zu Hause ist ein Sieg das Ziel“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban.

Da kommt es gerade recht, dass sich die personelle Situation im Lager der Hausherren etwas gebessert hat. „Geretsried ist keine leicht zu bespielende Mannschaft, das haben wir im Hinspiel gesehen“, sagt Urban. „Aber wir wollen auf unsere Stärken vertrauen und unser Spiel durchdrücken, dann sollte ein Dreier möglich sein.“

FC Rottach-Egern – Ascholding/Thann. Sa., 15 Uhr „Die Personalsituation spitzt sich weiter zu, die Grippewelle hat uns fest im Griff“, erklärt Daniele Reisinger, Trainer des FC Rottach-Egern, vor dem Heimspiel gegen den SV Ascholding/Thanning.

Hinter den Einsätzen von Julian Wiefahrn, Gabriel Kieckenbeck, Sebastian Brezina, Michael Lamm und Kilian Zimmer steht ein Fragezeichen. Zudem ist noch unklar, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Zu allem Überfluss fällt Kapitän Bastian Lechner lange aus – er zog sich beim 3:2-Sieg in Geretsried einen Kreuzbandriss zu.

„Ascholding kommt als klarer Favorit zu uns“, sagt Reisinger. „Wir wollen als Mannschaft in dieser Situation enger zusammenrücken, alles in die Waagschale werfen und mit Leidenschaft, Einsatz und Kampfgeist dagegenhalten.“

DJK Darching – FC Real Kreuth So., 14 Uhr Rein tabellarisch müsste man für das Duell zwischen dem Vorletzten aus Darching und dem Tabellenführer aus Kreuth eine klare Sache erwarten, doch beide Teams stellen sich auf ein umkämpftes Match ein.

Die Hausherren gehen mit dem gleichen Kader ins Spiel wie beim 2:2 in Ascholding. „Eventuell kommt noch die eine oder andere Verstärkung hinzu. Kreuth ist von der Spielanlage her die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga und steht zurecht auf Platz eins“, erklärt DJK-Coach David Balogh. „Wir versuchen es den Kreuthern so schwer wie möglich zu machen. Wir sind nicht mehr das Team aus der Hinrunde, werden alles in die Waagschale werfen und schauen, was für uns drin ist“.

Bei den Gästen aus dem Süd-Landkreis kehren Moritz Mack und Anian Schurig zurück ins Aufgebot. „Darching kämpft um den Klassenerhalt und wird uns alles abverlangen“, erklärt FC-Coach Michael Zieringer. „Wir erwarten ein schweres Spiel auf schwierigem Untergrund und wissen, dass es nur über den Kampf geht. Wir sind auf einen Fight eingestellt und wollen gewinnen.“