Hausham siegt deutlich, Weyarn kassiert verdiente Niederlage

Befreiungsschlag: Zwei wichtige Siege fuhren der FC Rottach-Egern (blau) und die SG Hausham am Wochenende ein. – Foto: Max Kalup

Die SG Hausham feiert einen 4:0-Heimsieg gegen Ascholding/Thanning. Der TSV Weyarn verliert 1:3 in Geretsried und hängt weiter hinten drin.

Einen Befreiungsschlag hat die SG Hausham in der Kreisklasse 2 gelandet. Die Knappen setzten sich gegen die SG Ascholding/Thanning mit 4:0 durch. Für den TSV Weyarn hagelte es hingegen eine verdiente 1:3-Niederlage beim ASV Geretsried. Der FC Rottach-Egern war am Sonntag beim Kellerduell in Bad Tölz zu Gast.

ASC Geretsried – TSV Weyarn 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Nökel (31.), 2:0 Chvalina (56.), 3:0 Nökel (78.), 3:1 Y. Molitor (90.+3). Der TSV Weyarn hat durch die 1:3-Niederlage beim Vorletzten in Geretsried die Chance verpasst, sich im Mittelfeld des Klassements abzusetzen. Die Hausherren waren vom Anpfiff weg die bissigere Mannschaft und gingen nach einem Zuordnungsfehler in der TSV-Defensive auch leistungsgerecht in Führung.

Bei der einzigen Chance der Gäste scheiterte Yanik Molitor am Keeper. Auch im zweiten Durchgang zeigten die Geretsrieder mehr Willen und Einsatzbereitschaft und setzten sich verdient durch. Den Ehrentreffer für die Klosterdörfler erzielte Molitor in der Nachspielzeit.

„Es war eine verdiente Niederlage. Wir waren in Mannschaftsteilen nicht auf der Höhe“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Von der Einstellung her war uns der Gegner deutlich überlegen. Jetzt hängen wir weiter hinten drin und müssen in den nächsten schweren Spielen punkten.“

SG Hausham – Ascholding/Thanning 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Grill (36.), 2:0 Trettenhann (74.), 3:0 Yigit (84.), 4:0 Aksoy (90.+1). Zeitstrafe: Aksoy (90.+3/Hausham). Deutlich besser lief es für die SG Hausham beim Heimspiel gegen die SG Ascholding/Thanning, das wegen der Umbauarbeiten an der Zentralen Sportanlage auf dem Trainingsplatz an der Agip ausgetragen wurde.

„Wir waren von Anfang an spielbestimmend und haben hinten nichts zugelassen“, berichtet der Sportliche Leiter der Knappen, Ender Sarbalkan. Lukas Grill brachte die Haushamer durch einen verwandelten Freistoß in Führung. Im zweiten Abschnitt ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. In der Schlussphase schraubten Anian Trettenhann, Serkan Yigit und Ferhat Aksoy das Ergebnis noch auf 4:0 in die Höhe.

„Wir haben unsere Chancen nach der Pause genutzt. Es war ein wichtiger Sieg, um uns etwas von unten abzusetzen“, resümiert Sarbalkan. „Wir sind zufrieden und hatten ein gutes Wochenende.“

SC Rot-Weiß Bad Tölz – FC Rottach-Egern 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Sourtsoglou (59.). „Das war Abstiegskampf pur, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware“, berichtet Rottachs Sprecher Veit Habersetzer nach dem wichtigen Auswärtssieg im Kellerduell beim SC RW Bad Tölz.

Den Treffer zum 0:1-Auswärtssieg markierte nach einer Stunde Fethullah Sourtsoglou, als er einen Freistoß von der Strafraumkante aus im langen Eck versenkte. Die Teams rieben sich weitgehend im Mittelfeld in Zweikämpfen auf. Die größte Chance zum Ausgleich hatten die Hausherren kurz vor Schluss, aber Rottachs Keeper Kilian Zimmer parierte stark, sodass die Gäste die drei Punkte mitnahmen und den Relegationsplatz an den SV Bad Tölz weiterreichten.

„Wir haben viele Ausfälle und sind mit einer jungen Mannschaft angetreten“, sagt Habersetzer weiter. „Es war kein schönes Spiel, aber der Sieg ist für uns sehr wichtig.“