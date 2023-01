Über den neuen Sportplatz für den SSV Berghausen wird intensiv diskutiert. – Foto: Peter Teinovic

Haushalt: Mehrheit will Sportplatz für SSV Berghausen Die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss haben die Verabschiedung des Haushalts gegen den Willen der CDU in den Rat verschoben. Am Ende war der Streit über den Sportplatz der ausschlaggebende Punkt. Bürgermeister Frank Schneider (CDU) votierte gegen die eigene Partei.

Wie erwartet haben die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss den Beschluss über den Haushalt für das laufende Jahr in die Ratssitzung verschoben. Bei drei Enthaltungen (Grüne), sechs Stimmen pro (CDU) und sechs Stimmen gegen (BGL, FDP, SPD, Bürgermeister) den von Kämmerer Thomas Grieger vorgelegten Haushalt ist keine Mehrheit zustande gekommen. Der Rat hat nun das letzte Wort.

Ein Kernpunkt der Diskussion im Rat werden die Planungskosten für den vom SSV Berghausen (1,5 Millionen Euro) schon seit vielen Jahren gewünschten neuen Sportplatz sein. Denn dem Vorschlag der Verwaltung, diesen Posten zu schieben, ist der Ausschuss nicht gefolgt. Mehrheitlich haben sich die Politiker dafür ausgesprochen, die Kosten für die Planung im Haushalt zu belassen. Die Diskussionen um Priorisierungen von Projekten haben dabei die inhaltliche Diskussion zurückgedrängt. Einig sind sich in der Politik alle, dass angesichts eines aufgeblähten Haushalts endlich etwas geschehen muss. „Wir wissen alle, dass der Haushalt überfrachtet ist und wir sind uns einig, dass er klarer und wahrer werden soll“, sagt Bürgermeister Frank Schneider. Jedes Jahr stehe am Ende eine bessere Bilanz als am Anfang. Das sei ja gut und schön, aber unbefriedigend. Er weist der Politik die Rolle zu, zu entscheiden, wo gespart werden soll. Doch die gibt den schwarzen Peter an die Verwaltung zurück, die darüber informieren müsse, was gerade abgearbeitet wird und was sie schaffen kann. „Wir müssen wissen, welche Kapazitäten die Verwaltung hat“, sagt Dr. Beate Barabasch von Bündnis 90/Die Grünen. „Wir sind Feierabend-Politiker und brauchen mehr Infos.“ Fest steht, dass die Stadt in der Pflicht ist, ausreichend Schulplätze, Kindertagesstättenplätze und Plätze im Offenen Ganztag bereit zu stellen. Grundlage dafür ist unter anderem der Schulentwicklungsplan, den die Stadt erstmals von einem externen Gutachterbüro erstellen ließ, sowie die Gesetzeslage, die bis 2026 für alle Kinder einen Platz im offenen Ganztag vorsieht. Auch eine neue Feuerwache in Richrath sowie Flüchtlingsunterkünfte sollen gebaut werden. Dahinter müsse doch ein Sportplatz zurücktreten, findet Frank Noack von der FDP. Das würde ja nicht heißen, dass er nie kommt, sondern dass auch die Planung verschoben wird, bis sie eine realistische Aussicht auf Umsetzung hat. Im Gegensatz dazu will die CDU daran festhalten. Der Sportverein habe ja signalisiert, die Umsetzung zu unterstützen, argumentiert Michaela Detlefs-Doege für die CDU und erinnert daran, dass der Sportplatz ja schon mehr als sieben Jahre im Gespräch sei.