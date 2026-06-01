"Hausaufgaben" zum Glück zuvor gemacht

Dass das Ergebnis am Ende zwar Einiges mit dem Unparteiischen aus Pritzwalk zu tun hatte, steht auf einem anderen Blatt. Und dass der Referee gemeinsam mit seinen Assistenten schon an vielen Stellen ins Spiel eingriff und manche eigenwillige Entscheidung traf, gehört auch zur Wahrheit. Ob das Trio aus dem Brandenburgischen eine Zukunft in der 5. deutschen Liga hat, müssen andere entscheiden. Auf jeden Fall gab es aus der Sicht der Rudolstädter Anhänger und Spieler in den 14 Jahren kaum ein schlechteres Kollektiv…

Der Gastgeber, der so Trainer Marcus Dörfer, unbedingt gewinnen musste, um sich eine Chance auf eine mögliche Relegation bzw. dem Klassenerhalt sichern musste, benötigte gut zehn Minuten, um in die Partie zu finden. Dann gab es irgendwie aus dem Nichts heraus einen Foulstrafstoß für Grimma, den Alexander Vogel sicher verwandelte (13.). Leider blieb die Pfeife des Schiedsrichters im zweiten Abschnitt bei einer ähnlichen Situation stumm. Da lag man mit Marcus Dörfer übrigens auf einer Wellenlänge. „Nun waren wir im Spiel“, freute sich der Grimmaer Coach. Dass das Abwehrverhalten bei den beiden folgenden Treffern von Jan Hübner (23., 38.), der kurz vor dem Abpfiff an einem Feldverweis vorbei schrammte, nicht gut war, hing vielleicht auch etwas mit der nun besser werdenden Zielstrebigkeit der Hausherren zusammen. „Wir haben dann ein sehr schönes 2:0 gemacht und hatten weiter eine hohe Intensität und Geschwindigkeit auf dem Platz. Wir hatten eine gute Zweikampfführung und waren aggressiv. Von unseren vier Chancen haben wir drei Tore erzielt. In der Vergangenheit waren wir nicht immer so effektiv“, beurteilte Marcus Dörfer die Leistung seiner Schützlinge vor dem Wechsel.