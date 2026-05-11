"Hausaufgaben gemacht" - Mühlen schlägt Esens 5:1

„Ich glaube, dass das heute ein sehr verdienter und souveräner Sieg war“, erklärte Trainer Andreas Hinrichs nach der Partie. Seine Mannschaft sei „über die gesamten 90 Minuten das spielbestimmte Team“ gewesen und habe „nahezu nichts zugelassen“.

Kurz vor der Pause erhöhte Mühlen dennoch auf 2:0. Nach einer scharfen Hereingabe von Constantin Westermann unterlief Remko Til ein Eigentor. Mit einem "verdienten" 2:0 ging es in die Pause, so Hinrichs.

Die Partie begann dabei denkbar günstig für die Gastgeber. Schon in der ersten Minute gab es einen Elfmeter für die Hausherren. Jan Leiber verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Anschließend verteidigte Esens "sehr kompakt und taktisch diszipliniert", während Mühlen viel Ballbesitz hatte. „Wir kommen aber nicht so richtig in die gefährlichen Zonen, haben viele Halbschancen, aber wenig ganz zwingende“, sagte der Trainer.

Nach der Pause nachgelegt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Grün-Weiß die dominante Mannschaft. Wieder setzte sich Tino Westermann über die linke Seite durch, ehe diesmal Hanno Gerdes den Ball ins eigene Tor lenkte. „Das hat man ja auch nicht so oft, dass es gleich zwei Eigentore in einem Spiel gibt“, meinte Hinrichs.

Mit dem dritten Treffer war die Vorentscheidung gefallen. „Esens Gegenwehr wird weniger“, erklärte der Coach und auch die teilweise gefährlichen Umschaltversuche des Aufsteigers ließen nach. Jan Leiber erhöhte dann auf 4:0 (70.), ehe der eingewechselte Linus Kolhoff nur vier Minuten später das fünfte Tor erzielte.

Den Schlusspunkt setzte allerdings Justin Dombrovski mit dem Treffer zum 5:1-Endstand in der 85. Minute. Für Hinrichs war das Gegentor „bisschen ärgerlich“, änderte aber nichts an seiner Gesamtbewertung: „Unter dem Strich sind wir mit dem Auftritt sehr, sehr zufrieden.“

Dabei war dem Trainer wichtig, den Gästen trotz der deutlichen Niederlage Respekt zu zollen. Mühlen habe die Umschaltversuche jedoch „gut wegverteidigt“ und die Tore „zu günstigen Zeitpunkten“ erzielt. Mühlen sprang nun wieder auf Platz zwei und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Spitze, jedoch eine Partie mehr absolviert.

Esens hingegen rutschte auf Rang 15 ab, da die Konkurrenz patzte. Nun braucht der Aufsteiger ein kleines Wunder für den Klassenerhalt.

Mit Blick auf die verbleibenden Spiele bleibt Hinrichs realistisch. „Nach ganz oben wird es einfach schwierig“, sagte der Coach, kündigte aber an: „Wir versuchen jetzt einfach unsere Hausaufgaben zu machen und dann schauen wir am Ende, wofür es eventuell gut ist.“

Am kommenden Wochenende geht es dann in Schüttorf weiter, während Esens schon am Mittwoch Papenburg empfängt.