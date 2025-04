"Hausaufgaben erledigt" - Göttingen 05 beendet Serie vom BSC Acosta

Denn auch die 05er waren zu vor vier mal in Serie siegreich und kamen mit viel Rückenwind in die Partie. "Wir waren das aktivere Team, während Acosta probiert hat, sich hinten rauszuspielen und sehr tief stand:" sah Jozo Brinkwerth, Trainer der Göttinger. In der ersten Halbzeit gab es zwar Chancen auf beiden Seiten, dennoch war der Tabellenzweite spielbestimmend und erzielte dann folgerichtig das 1:0. Nach einer Hereingabe setzte Raphael Polczyk gut nach und drückte den Ball über die Linie.

Auch in den zweiten Durchgang starteten die 05er gut rein. Nach einem hohen Ballgewinn im Zentrum nach einem Abspielfehler, wurde Polczyk tief auf die Reise geschickt und blieb vorm Tor cool, sodass er mit seinem achten Saisontreffer das 2:0 erzielte. Acosta kam noch einmal zu einer sehr großen Chance, als sie alles nach vorne warfen, doch ansonsten war in den Sechzehnern eher weniger los.

Durch den Sieg bleibt Göttingen also klar auf Platz zwei und hält den Abstand von zehn Punkte auf Wolfenbüttel bei einem Spiel weniger auf dem Konto. Acosta rutschte auf Rang neun ab in diesem ganz engen Abstiegskampf. Am kommenden Spieltag reist Göttingen dann zum Spitzenspiel nach Wolfenbüttel, weshalb Brinkwerth glücklich über den Heimsieg war: "Ich bin froh, dass wir unsere Hausaufgaben erledigt haben, um nächste Woche eventuell die Liga nochmal spannend zu machen, was natürlich schwer genug wird. Das ist uns bewusst:"