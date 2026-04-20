Hausaufgaben erledigt!

Kapitän Langner und Torschütze Eisenhut dürfen sich über einen wichtigen Dreier in Aufhausen freuen. – Foto: Bernhard Schramma

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase. Nach dem 0:0 in der vergangenen Woche gegen Pfatter konnte man zwar einen wichtigen Punkt mitnehmen, doch gegen den Tabellenletzten Aufhausen war die Marschroute klar: drei Punkte waren Pflicht. Aufhausen hatte zudem erst am Freitag 90 Minuten gegen Brennberg in den Beinen. Thalmassing ist personell weiterhin mit einem vollen Kader gut aufgestellt war. Mit einem Sieg hätte man den nächsten wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht und gleichzeitig den Abstieg der Aufhausener nahezu besiegelt. Dennoch war klar, dass der Gegner nochmal alles in die Waagschale werfen würde. Einziger Wermutstropfen bleibt weiterhin Tim „Tom“ Schwandner, der nach seiner Knie-OP noch länger fehlen wird.

Aufhausen startete mutig und hatte bereits in der 3. Minute die erste Chance nach einer Ecke, doch Marcel Steger verpasste knapp am zweiten Pfosten. Nach etwa 13 Minuten wurde es erneut gefährlich: Ein langer Ball zwang Keeper Zeitler zum Eingreifen, der die Situation im Nachfassen klären konnte. Insgesamt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen zwingenden Chancen. Kurz vor der Halbzeit dann die bisher beste Möglichkeit für Thalmassing: Nach einer Flanke von Jul kam Faltermeier zum Kopfball, setzte diesen aber nur Zentimeter über das Tor. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst chancenarm. In der 47. Minute bekam Aufhausen einen Freistoß aus 17 Metern, doch der Abschluss war zu zentral und stellte Zeitler vor keine Probleme. Dann die spielentscheidende Szene in der 51. Minute. Freistoß nach Foul an Wiedemann, Farahmand schaltete am schnellsten, führte blitzschnell auf Basti Eisenhut aus, der plötzlich frei vor dem Tor stand und eiskalt zur 1:0-Führung einschob. In der Folge erhöhte Aufhausen den Druck und setzte vermehrt auf lange Bälle. Thalmassing hatte vor allem im Strafraum immer wieder Probleme, die Situationen sauber zu klären. In der 65. Minute wurde es dann richtig brenzlig: Nach einem Freistoß griff Zeitler daneben, doch Dominik „Danger“ Langner rettete auf der Linie. Da war definitiv ein Abwehrschnaps nach dem Spiel verdient. In den letzten 20 Minuten schlug Aufhausen einen langen Ball nach dem anderen, während sich Thalmassing kaum noch befreien konnte. Der starke Wind tat sein übriges dazu und so wurde jeder Ball gefährlich. In der 85. Minute hatte Aufhausen nochmal eine gute Gelegenheit, doch der Abschluss war zu schwach und stellte Zeitler vor keine Probleme. Im direkten Gegenzug prüfte Wiedemann den gegnerischen Keeper, der stark mit dem Fuß parierte. Kurz vor Schluss wurde es nochmal richtig spannend: Freistoß für Aufhausen aus 16 Metern halblinker Position. Tim Pleines schlenzte den Ball durch die Mauer – doch Zeitler war zur Stelle und hielt die Führung fest.