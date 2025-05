Hausaufgaben erledigt

Umso mehr freute sich ein ungeachtet seiner langen und erfolgreichen Karriere als Spieler und Trainer „angefasster“ Holger Jähnisch über den Erfolg. „Wir haben zunächst unsere Hausaufgaben gemacht, um die Chance auf den Klassenverbleib, wenn sie dann kommt, am Leben zu erhalten. Wenn wir immer so wie heute gespielt hätten, dann wäre sicher sehr viel mehr drin gewesen.“

Dabei begann der Gast aus Sachsen selbstbewusst und besaß nach acht Minuten durch den völlig freien Robin Fluß, der bei Dynamo Dresden ausgebildet wurde und unter anderem dort sowie bei Nordhausen und Bischofswerda gespielte hat, die große Möglichkeit zur Führung. Aber er traf das Leder aus acht Metern nicht richtig. Das sorgte bei seinem Trainer Christopher Fröhlich für diese Reaktion: „Das muss das 1:0 sein. Dann kann so ein Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung gehen. Aber wir machen das nicht und lassen die Heimmannschaft mehr ins Spiel kommen.“ Das sollte sich so im weiteren Spielverlauf immer mehr zeigen. Jähnisch war froh darüber, dass eine Hintermannschaft sehr gut stand und so gut wie nichts zuließ. Aber auch in der Offensive passierte zunächst nicht viel, sieht man einmal von drei Eckbällen, der Halbchance durch Maximilian Schlegel (20.) und einem mächtigen Freistoß desselben Spielers, den SC-Keeper Marvin Iffland stark parierte, ab (44.).



Dass sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. Nach einem Foul des gegnerischen Torhüters zeigte der weitgereiste Unparteiische auf den Strafstoßpunkt, wobei sich die Proteste des Kontrahenten in Grenzen hielten. Spezialist Schlegel verwandelte wie gewohnt sicher (53.). Nach einem weiteren guten Angriff der Gastgeber kam der Auftritt von Liam Floßmann. Der erhielt kurz hinter der Mittellinie das Leder und donnerte es auf „Geheiß“ seines Kapitäns in Richtung verwaiste Freitaler Box. Das „Tor des Jahres“ schlug aus fast 50 Metern unter der Latte ein und sorgte auf dem Feld für einen Jubelsturm (60.). Fast im Gegenzug dann der zweite „Riese“ für den Gast, aber ein Reflex von Maurice Geenen sorgte dafür, dass es beim 2:0 blieb (61.). Stattdessen stellte die Einheit auf 3:0. Ron Wachs wurde von Riemer im Ergebnis eines sehr gelungenen Angriffs herrlich freigespielt, „tanzte“ noch Iffland aus und schob selbstbewusst ein (70.). Der letzte Treffer dieses völlig unerwarteten Ergebnisses war Marco Riemer vorbehalten. Auch er wurde bestens in Szene gesetzt, behielt die Übersicht und lenkte unangefochten ein (89.). Kurz danach war Schluss und der FC Einheit hatte sich die Chance erhalten, auch ein 14. Oberligajahr zu spielen.

STIMMEN DER TRAINER

Christopher Beck: „Die Mannschaft, die es einen Tick mehr wollte, hat es dann durchgebracht. Und so ein Tor wie das zweite macht man ja auch nicht jeden Tag. Wenn der knapp über das Tor geht, steht es weiter 1:0. So war das 2:0 schon ein kleiner Knackpunkt. Wir haben heute leider unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht. Da reichen nicht 25 oder 30 Minuten, Das müssen 95 Minuten konstante Leistung sein. Da waren wir heute vom Kopf her einfach nicht frisch genug und hatten diesmal, anders als in den letzten Wochen, zu wenig Durchschlagskraft. Wir hatten eine gute Serie hingelegt, aber dann ist es wirklich schwer, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die vom Willen her ums Überleben kämpft.“



Gegenüber Holger Jähnisch resümierte: „Das Ergebnis zeigt, was von der Mentalität, vom Fußballerischen und vom Willen her in der Truppe steckt. Aber wie wir uns heute die Tore herausgespielt und diesen Dreier verdient und gerade auch hinten gut gestanden haben, wobei wir wenig bis gar nichts zugelassen haben, war schon sehr gut. Das war rundherum von jedem ein richtig, richtig klasse Leistung. Das zeigt, dass jeder in der Lage ist, dazu seinen Anteil beizutragen. Wir haben sicher auch dafür gesorgt, dass das Resultat von heute, vor allem in der Höhe, etwas unerwartet war.“