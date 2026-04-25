Haus im Wald: Celčić folgt auf Klingeis Beim abstiegsbedrohten Kreisklassisten kommt es im Sommer zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Christian Schreiner (Mitglieder der Spartenleitung), Neu-Trainer Josip Celčić, Neu-Co-Trainer Karlo Celčić, Neuzugang Gentjan Ahmeti, Neuzugang Filip Vejnovic Christian Eibl (Mitglieder der Spartenleitung) – Foto: Verein

Der SV Haus im Wald wird nur mehr ein paar Wochen von Trainer-Ikone Ernst Klingeis angeleitet. Der 59-Jährige, der die "Hausinger" in seiner ersten Amtsperiode 2013 in die Kreisliga geführt hat, gibt seinen Posten mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026. Nachfolger wird der frühere Perlesreuter Bezirksligastürmer Josip Celčić, der seit mehr als einem Jahr wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist. Ob der 36-Jährige nochmal aktiv ins Geschehen eingreifen wird, ist noch offen.

Unterstützt wird er bei seiner ersten Trainerstation von seinem Bruder Karlo, der zudem auch als Aktiver eine tragende Rolle einnehmen soll und derzeit noch in Diensten des abstiegsbedrohten Kreisligisten TSV Schönberg steht. Zudem verstärken auch Stürmer Gentjan Ahmeti und Außenspieler Filip Vejnovic, die beide ebenfalls vom TSV Schönberg in den Grafenauer Ortsteil wechseln, die SVler zur neuen Saison. Da der bestehende Kader bis auf wenige Ausnahmen zusammengehalten werden kann, blicken die Verantwortlichen optimistisch in die neue Saison.



