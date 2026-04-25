Haus im Wald: Celčić folgt auf Klingeis

Der SV Haus im Wald wird nur mehr ein paar Wochen von Trainer-Ikone Ernst Klingeis angeleitet. Der 59-Jährige, der die "Hausinger" in seiner ersten Amtsperiode 2013 in die Kreisliga geführt hat, gibt seinen Posten mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026. Nachfolger wird der frühere Perlesreuter Bezirksligastürmer Josip Celčić, der seit mehr als einem Jahr wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist. Ob der 36-Jährige nochmal aktiv ins Geschehen eingreifen wird, ist noch offen.
Unterstützt wird er bei seiner ersten Trainerstation von seinem Bruder Karlo, der zudem auch als Aktiver eine tragende Rolle einnehmen soll und derzeit noch in Diensten des abstiegsbedrohten Kreisligisten TSV Schönberg steht. Zudem verstärken auch Stürmer Gentjan Ahmeti und Außenspieler Filip Vejnovic, die beide ebenfalls vom TSV Schönberg in den Grafenauer Ortsteil wechseln, die SVler zur neuen Saison. Da der bestehende Kader bis auf wenige Ausnahmen zusammengehalten werden kann, blicken die Verantwortlichen optimistisch in die neue Saison.
"Ein großer Dank gilt dem aktuellen Trainer Ernst Klingeis, der die Mannschaft diese Saison betreut und auch zu Ende bringen wird. Die Punkteausbeute war aus verschiedensten Gründen sehr überschaubar, so dass wir seit Spieltag eins im Tabellenkeller festsitzen. Nichtsdestotrotz sind die Ursachen hierfür nicht beim Trainer zu suchen und folgerichtig stand trotz der sportlichen Lage der Trainerposten seitens des Vereins auch nie zur Diskussion. Ernst selbst ist hoch anzurechnen, dass er trotz der hausfordernden Tabellensituation, stets alles versucht, um das Maximale aus der Mannschaft rauszuholen und mit dem Team bis zum letzten Spieltag - und vielleicht auch darüber hinaus - um den Klassenerhalt kämpft", schreibt Christian Eibl von der sportlichen Leitung des Klubs.
Vier Spieltage vor Schluss belegen Braumandl, Schreiner & Co. in der Kreisklasse Passau / Freyung den vorletzten Tabellenplatz, der zumindest den Gang in die Relegation bedeuten würde. Allerdings beträgt der Vorsprung zum Schlusslicht DJK Schaibing nur zwei Punkte, während das rettende Ufer bereits außer Reichweite ist.