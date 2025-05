Der SV Haus im Wald ist Meister der A-Klasse Freyung. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Haus i. W. feiert Meisterschaft und Aufstieg - Ringelai zittert lange Überblick über den 24. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Der SV Haus im Wald ist Meister der A-Klasse Freyung! Zwei Spiele vor dem Saisonende hat der SV acht Punkte Vorsprung und ist damit nicht mehr einzuholen. Um die Meisterschaft feiern zu können, musste der Aufsteiger jedoch kein Spiel bestreiten. Die zweite Mannschaft des SV Grainet konnte keine Mannschaft stellen und so bekam der SV Haus im Wald die drei Punkte geschenkt. Im Fernduell um Platz zwei musste der TSV Ringelai lange zittern. In Unterzahl brachte der Tabellenzweite den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit. Der SSV Hinterschmiding gab sich hingegen keine Blöße und siegte deutlich gegen den SV Röhrnbach II. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Am Freitagabend trafen der SV Kumreut und der SV Haus i. W. in der A-Klasse Freyung aufeinander. Die Gäste aus Haus setzten gleich zu Beginn ein starkes Zeichen: Tobias Lang erzielte in der 9. Minute mit einem kunstvollen Schuss ins obere Eck das 0:1. Kumreut hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und musste in der 46. Minute das 0:2 durch Christian Schreiner hinnehmen, der den Ball nach einem Durcheinander in der Abwehr über die Linie drückte. Pavel Vachal erhöhte in der 58. Minute auf 0:3. Jan Brunner sorgte in der 77. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke für den 1:3-Anschlusstreffer, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff erfolgreich.

Tore: 0:1 Tobias Lang (7.), 0:2 Christian Schreiner (46.), 0:3 Pavel Vachal (58.), 1:3 Jan Brunner (77.) ---

Im Duell zwischen der SG Haidmühle/Bischofsreut und dem TSV Grafenau II fiel das erste Tor in der 17. Minute durch Alessio Argentieri, der von Maximilian Fredl bedient wurde. Nur zwei Minuten später erhöhte Fredl selbst auf 0:2. Doch die Heimelf antwortete prompt: Tim Biebl verkürzte in der 33. Minute, gefolgt von Roland Kralik, der in der 34. Minute den Ausgleich erzielte. Nach der Halbzeit brachte Kralik die SG mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute in Führung, bevor er in der 72. Minute per Elfmeter auf 4:2 stellte. Tore: 0:1 Alessio Argentieri (17.), 0:2 Maximilian Fredl (19.), 1:2 Tim Biebl (33.), 2:2 Roland Kralik (34.), 3:2 Roland Kralik (50.), 4:2 Roland Kralik (72. Handelfmeter) ---

Der SSV Hinterschmiding dominierte das Auswärtsspiel gegen den SV Röhrnbach II mit einem klaren 5:0-Sieg. Korbinian Wilhelm eröffnete das Torfestival in der 30. Minute nach einer Vorlage von Dominik Mittermeier. Nur kurz darauf erhöhte Mittermeier selbst in der 43. Minute. Simon Hackl traf in der 58. Minute, gefolgt von Lukas Lenz, der in der 68. Minute das 4:0 erzielte. Christian Wicher setzte den Schlusspunkt in der 81. Minute. Ein Wermutstropfen bleibt aber. SSV-Keeper Michael Kandlbinder musste verletzt mit dem Rettungswagen abtransportiert werden und wird für lange Zeit ausfallen. Tore: 0:1 Korbinian Wilhelm (30.), 0:2 Dominik Mittermeier (43.), 0:3 Simon Hackl (58.), 0:4 Lukas Lenz (68.), 0:5 Christian Wicher (81.) ---

Der SC Herzogsreut und der SV-DJK Karlsbach trennten sich mit 1:1. Die Gäste gingen früh in Führung: Nach einer Ecke von Mario Maier in der 2. Minute fand der Ball den Weg ins Netz. Herzogsreut kämpfte sich zurück, und in der 24. Minute glich Luca Ratzisberger nach einer Vorlage von Nico Krückl aus. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams weitere Torchancen, doch die Treffer blieben aus. Tore: 0:1 Mario Maier (2.), 1:1 Luca Ratzisberger (24.) ---

Im Ohetal-Stadion sicherte sich der TSV Ringelai mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Preying/Tittling drei wichtige Punkte. Jonas Eibl erzielte in der 9. Minute nach einer Vorlage von Dominik Eiler das einzige Tor des Spiels. In der zweiten Halbzeit gab es mehrere Zeitstrafen: Christoph Einberger und Fabian Rossgoderer mussten jeweils für 10 Minuten vom Feld. Bernd Brandl sah in der 74. Minute wegen einer Notbremse die rote Karte, während Simon Veltl in der 76. Minute ebenfalls für 10 Minuten vom Platz musste. Am Ende brachte Ringelai die Führung aber über die Zeit. Tore: 1:0 Jonas Eibl (9.)

Rot: Bernd Brandl (74./TSV Ringelai/Notbremse) ---