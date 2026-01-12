Hauptversammlung in Frickenhofen mit gemischten Gefühlen

Die Vorstandschaft des SV Frickenhofen – Foto: Verein

Der SV Frickenhofen blickt auf ein turbelentes Jahr 2025 zurück und geht das neue Jahr 2026 mit viel Tatendrang an Zur ordnungsgemäßen Jahreshauptversammlung begrüßte Vorstand Andreas Stütz neben den 80 anwesenden Mitgliedern auch Herrn Jochen Ziehr, Bürgermeister der Gemeinde Gschwend, sowie Frau Julia Landgraf-Schmid, die als Vertreterin des Sportkreises Ostalb anwesend war. Ein besonderes Grußwort ging zudem an die Ehrenmitglieder des Vereins.

1.Vorsitzender Andi Stütz – Foto: Verein

Stütz eröffnete die Veranstaltung mit wertschätzenden Worten, die an alle rund um den Verein tätigen Personen gerichtet wurden und hob die großartige Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor. Dabei sprach er kurz und kompakt über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres und verwies auf seine nachfolgenden Redner die anschließend von den einzelnen Abteilungen berichteten. Im abgelaufenen Jahr 2025 gab es im Ausschuss Änderungen. Die langjährigen Mitglieder Silke Beitelbeck und Thomas Nast legten ihre Ämter nieder und hinterließen große Fußstapfen, die es zu füllen galt. Karin Grau, die Beitelbeck als 2. Vorsitzemde beerbte, sowie Tim Bauer, der als Nachfolger von Nast einstieg, übernahmen die vakanten Positionen.

Die Veranstaltungen des Vereins vom Fasching bis hin zum Almabtrieb wurden gut besucht und sorgten für schöne Festtage. Hervorzuheben ist die Bockmusik, die dank der Live-Musik von der „Blosbagasch“ besonders gut besucht war – auch dieses Jahr darf man sich auf diesen Tag mit gleicher musikalischer Begleitung schon jetzt freuen. Wie gewohnt war auch der Almabtrieb im Oktober wieder ein Highlight im Kalender vieler Menschen. Die letztes Jahr zum ersten Mal hier spielende Band „Popp Music“ heizte dem Vereinsheim gewaltig ein.

Schatzmeister Hannes Weller ließ in die Finanzen des SV blicken – Foto: Verein

Das wohl schwierigste Ereignis war der Diebstahl des Rasenmäher-Traktors – ein Zwischenfall, der den Verein schwer traf. Während die Polizei die Ermittlungen aufnahm, reagierte das Greenkeeper-Team zügig und organisierte ein Leihgerät, sodass die Sportplätze weiterhin gepflegt werden konnten. Die neue Maschine wurde schließlich, wie der Vorgänger, bei der Firma Schmidt aus Heidenheim gekauft. Dank der großartigen Unterstützung von Sponsoren konnten die finanziellen Schäden in Grenzen gehalten werden. Besonders hervorzuheben ist hierbei die kurz vor Weihnachten eintreffende Hilfe von der VR Bank Schwäbisch Hall/Heilbronn – mit 10.000€ wurde der Verein für die Neuanschaffung unterstützt.

Schriftführerin Lena Ebner – Foto: Verein

Der U15 LOESCH-Cup musste 2025 leider abgesagt werden. Terminliche Konflikte sowie ein damit schwerer Qualitätsverlust der teilnehmenden Mannschaften veranlassten den Verein zu dieser Maßnahme. Man spürt das allgemein sinkende Interesse seit der Corona-Pandemie, auch die großen Teams gestalten ihre Sommervorbereitungen mittlerweile anders indem wieder mehr Einzelspiele statt Turniere auf dem Programm stehen. Für 2026 wurde daher der Termin verschoben, eine Lösung gestaltet sich dennoch als sehr schwierig – die zukünftige Ausrichtung des Turniers steht in den Sternen. Natürlich hatte das Jahr 2025 auch auf sportlicher Ebene einiges zu bieten. Die Damen I konnten ihr Saisonziel erreichen und den Klassenerhalt souverän sichern. Zudem konnte ein weiterer, wichtiger Grundstein gelegt werden – das lange erwünschte Coaching von der Seitenlinie: Mit Joachim Saam konnte ein erfahrener und ehrgeiziger Trainer für die neue Oberliga-Saison gewonnen werden, die langjährige Spielertrainerin Sarah Rosner kann sich auf ihre Tätigkeiten auf dem Feld fokussieren. Durch eine starke Hinrunde hat sich die Mannschaft in der Liga etabliert und steht solide auf dem fünften Platz.

Michaela Maile bei ihrer letzten Vorlesung

Belohnt haben sich schließlich auch die Damen II – nach dem Relegationsturnier und einer Menge Geduld durch die neue Staffeleinteilung herrschte Ende Mai Gewissheit: Für die Damen II begann schließlich das hart erarbeitete und verdiente Abenteuer Bezirksliga. Natürlich wurde dieser Erfolg aber auch noch standesgemäß im Vereinsheim gefeiert. Der Weg in der neuen Liga erwies sich jedoch als sehr steinig, erst Ende Dezember gelang der erste Sieg. Im Laufe der Hinrunde stieg zudem Michaela Maile in das Trainerteam ein, um Heidi Rosner etwas zu entlasten. Auch in der Jugendabteilung herrscht großer Spielbetrieb, besonders die U20 glänzte mit herausragenden Leistungen – 12 Spiele, 12 Siege, nur zwei abgegebene Sätze sprechen für sich. Aber auch die anderen Jugendmannschaften zeigen stets gute Entwicklungen. Emotional wurde es als Spielleiterin Michaela Maile ihren Rücktritt nach zehn Jahren im Amt bekannt gab. Bei ihren abschließenden Worten konnte man deutlich spüren, mit wie viel Herzblut sie an diese Aufgabe herangegangen ist und so gab es schließlich auch langanhaltenden Applaus mit Standing Ovations. Danke, Michi!

gebührend wurde Michaela Maile nach ihrer 10 jährigen Tätigkeit verabschiedet – Foto: Verein

Die Fußball-Abteilung stand vor einigen größeren Herausforderungen. Die Anzahl der Spieler in beiden Mannschaften war stets sehr gering und Trainer Christian Borst entschied sich für einen neuen Weg, ein großer Umbruch wurde eingeleitet. Zur neuen Saison konnte Daniel Markus verpflichtet werden der mit seinem Konzept auch einige Spieler von dem Projekt überzeugen konnte – allerdings brachten die Neuverpflichtungen Schwierigkeiten mit sich da zum Teil Spieler der Partnervereine zum SVF wechselten. Durch viele konstruktive und gute Gespräche konnten aber auch diese Hürden im Hintergrund gemeistert werden, während der sportlich eingeschlagene Weg schon früh Früchte trug – ein Trainingsschnitt von 25 Spielern sowie Platz 2 bei der ersten und Platz 4 bei der zweiten Mannschaft sind sehr starke Ergebnisse zum Ende der Hinrunde. Auch abseits des Platzes herrscht eine prächtige Stimmung. Neben kleineren, mannschaftlichen Aktivitäten wie der Stadion- und Weihnachtsmarktbesuch in Nürnberg gehen die Fußballer im März nach Pilsen ins Trainingslager. Mit 32 Spielern wird man dort ein Wochenende lang die Fähigkeiten auf dem Platz sowie die mannschaftliche Geschlossenheit trainieren.

2.Vorsitzende Karin Grau – Foto: Verein

Ein wahres Highlight war der Jubiläumsabend im Juni – 60 Jahre SV Frickenhofen wurde gefeiert. Zeitgleich feierte auch die Volleyball-Abteilung ihr 50-jähriges Bestehen. Ein freudiger Abend der mit hervorragendem Essen und schönen Auftritten der Abteilungen sowie einem Mentalmagier geschmückt wurde. Emotional wurde es, als die zahlreichen Gründungmitglieder auf die Bühne gebeten und von den Vorständen geehrt wurden – ein echter Gänsehautmoment, diesen Moment gestalten zu dürfen, so Stütz. Natürlich wird beim SV Frickenhofen auch im Jahre 2026 einiges passieren. Neben den altbekannten Veranstaltungen wie dem Fasching und Almabtrieb wird das 2025 entfallene Benefiz-Konzert mit Ralf Glenk am 24. April nachgeholt. Eine besondere Veranstaltung wird im November erwartet: „Witz vom Olli“ wird in der Mehrzweckhalle in Gschwend auftreten. Das Sponsoring-Konzept soll zudem weiter aufgebaut werden, um die finanzielle Stabilität des Vereins sicherzustellen. Außerdem wird den Verein die Situation rund um den oberen Sportplatz mit Blick auf die Trainingsbedingungen weiterhin beschäftigen.

