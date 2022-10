Hauptversammlung im Zeichen von Sanierung, Kooperationen und Ehrungen

Auch im Jahr 2022 standen für den Vorstand des SV Kehlen die Vereinsheim-Sanierung nach dem Hochwasserschaden sowie der Aufbau von Kooperationen mit den Nachbarvereinen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Vorstand Ralf Müller berichtete auf der Hauptversammlung des Vereins ausführlich über die Stände.

Seit dem Frühjahr 2022 ist das Vereinsheim mit dem Umkleide- und Sanitärtrakt wieder für den Sportbetrieb nutzbar. Die Einrichtungen sind wiederhergestellt, doch die Gesamtabrechnung steht noch aus. „Wir erwarten noch einige Schlussabrechnungen – und davon wird auch abhängen, wie die finanziellen Spielräume des Vereins sind“, beschrieb Vorstand Ralf Müller die derzeitige Situation. Dabei sind auch einige weitere Sanierungserfordernisse aufgetreten, wie beispielsweise die Sanitäranlagen im Vereinsheim. Entscheidungen hierzu sind derzeit aufgeschoben. Ein Thema ist auch der künftige Hochwasserschutz für die Vereinsanlage, der zusammen mit der Gemeinde realisiert werden könnte. „Hier müssten wir mit Kosten von 50 bis 70 Tausend Euro rechnen“, beschrieb Müller den derzeitigen Planungsstand.

Immer schwieriger wurde die Stellung von Fußball-Jugendmannschaften in den älteren Jahrgängen – ein Problem, welches auch die Nachbarvereine TSV Meckenbeuren und VfL Brochenzell traf. Daher ist schon vor geraumer Zeit eine Zusammenarbeit ins Leben gerufen worden, welche seit Sommer dieses Jahres mit der Gründung der Spielgemeinschaft „UNION“ der drei Vereine im Jugendbereich ihre Umsetzung fand.

Vorerst gestoppt werden konnte der Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Geschäftsführerin Heike Otto-Danz nannte mit 802 Mitgliedern erstmals wieder eine höhere Zahl als im Vorjahr – ein Plus von 17 Mitgliedern. Daneben berichtete sie über die Angebote im Verein. So ist das Programm für die Kleinen „Kindersport in Mecka“ (KIM) mit 66 Kindern voll gebucht. Auch das Kursprogramm in der Vereinskooperation läuft wieder wie gehabt, derzeit mit 8 Kursen.

Der Kassenbericht von Vorstand Wolfgang Barth zeigte hohe Umsätze in der Buchhaltung – geschuldet den Kosten für die Vereinsheimsanierung sowie den Erstattungen von der Versicherung sowie von Spenden. Der Verein kam jederzeit seinen Verpflichtungen nach, doch Sondertilgungen auf die Darlehen können derzeit nicht geleistet werden. Sorgen bereitet Barth die drastische Erhöhung der Energiepreise. So ist bei den Gaskosten für Vereinsheim und Gaststätte mit einer Steigerung von ehemals T€ 6 pro Jahr auf absehbar T€ 24 pro Jahr zu rechnen.

Die Kassenprüfer Werner Steinhauser und Gebhard Heimpel berichteten von einer fehlerfreien Führung der Haupt- und Abteilungskassen, so dass die einstimmige Entlastung von Vorstand und Kassierern eingeholt werden konnte.