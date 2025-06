„Hauptsache kein Gegentor bekommen“ – TSV Emmering nach torlosem Remis zuversichtlich

Der TSV Emmering bleibt nach einem torlosen Remis im Relegations-Hinspiel zuversichtlich. Im Rückspiel in Tüßling geht es jetzt um alles.

Abschlussschwäche beim TSV Emmering

„Es war aber auch ein starker Gegner“, so Nurikic. Womit er Halbzeit zwei passend beschrieben hatte. Denn die Gäste standen seiner Elf im Auslassen von Möglichkeiten in nichts nach. Über ein, zwei Gegentreffer hätten sich die Grün-Weißen nicht beschweren können. Zumal „uns nach vorne nicht mehr viel gelang“, bekannte der TSV-Coach, „wir haben die zweiten Bälle nicht mehr bekommen“. Und dem Gegner häufig das Mittelfeld kampflos überlassen. „Hauptsache kein Gegentor bekommen“, meinte Nurikic. So dürfte es auch Andreas Giglberger, Bayernliga erfahrener Spielertrainer der Tüßlinger, gesehen haben.

„Beide Seiten wollten nur nicht verlieren.“

Emmerings Ex-Trainer Josef „Moses“ Riedl

„Beide Seiten wollten nur nicht verlieren“, formulierte es Josef „Moses“ Riedl. Der frühere Emmeringer Trainer sah hüben wie drüben „zu wenig Risiko- und Einsatzbereitschaft“. Aber auch eine „ganz passable Ausgangsbasis fürs Rückspiel“.

Nurikic freute sich zudem über die Kulisse von knapp 600 Zuschauern, der Atmosphäre unter Flutlicht und die „Krönung einer geilen Saison“. Dass jetzt nur noch das i-Tüpfelchen fehlen würde, kommentierte der TSV-Coach mit einem knappen „noch“. Das Selbstvertrauen sei bei seinen Emmeringern vor dem morgigen, zweiten Duell auf dem Tüßlinger Platz (Burgkirchener Str. 10) jedenfalls da.