Hauptsache gewonnen...

Am vergangenen Spieltag waren die „Grießbäuch“ aus Forchheim zu Gast im Stadion an der Jahnstraße. Die Partie begann als biedere Vorstellung und blieb dies auch bis zum Pausenpfiff. Den größeren Spielanteil kann man zwar der Viktoria zuschreiben, jedoch blieben die Offensivbemühungen nichts mehr als Absichtserklärungen. Dadurch bleibt nicht viel in Hälfte 1 zu erwähnen, außer der Tatsache, dass sich die beiden Mannschaften in Sachen Abspielfehler ebenbürtig waren. Damit endete eine ereignisarme Halbzeit mit einer Anziehungskraft wie ein Sack Schrauben pünktlich nach 45 Minuten.

Die 2. Halbzeit begann ähnlich blutleer wie der 1. Durchgang. Der Flugmodus in der Offensive wurde aber in der 62. Minute endlich ausgeschaltet. Ein Ball über rechts wurde von Dominik Meinzer in die Mitte gespielt, wo der einschussbereite Tobias Friedel zum 1:0 einschob. Eine Viertelstunde später konnte sich Kevin Anderle in luftiger Höhe behaupten und leitete, nachdem er das Spielgerät unter Kontrolle hatte, das Ding scharf auf Pedro Pfaff weiter, der erneut Friedel in Szene setzte und dieser seinen 2. Treffer in der Partie besiegelte. Vier Minuten später sah der eingewechselte Florian Schönbeck über links den in der Mitte postierten Meinzer, legte mustergültig auf und Meinzer vollstreckte zum 3:1. Ein Wermutstropfen blieb den rotweißen Anhänger leider aber nicht erspart, denn in der 88. Minute konnte Bleibinhaus für seine Farben per Weitschuss über Gröger hinweg vollenden. Nach 95 Minuten war dann Schluss in einem Spiel, dessen Ergebnis nur zufrieden stimmte.