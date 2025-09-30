Torfrau Vicky Mucha hielt die Zebras im Spiel. – Foto: Fupa

Hauptsache drei Punkte: TSV Eching feiert ersten Saisonsieg in Höhenrain Fußball Bezirksoberliga Verlinkte Inhalte Bezirksoberliga Oberb TSV Eching Höhenrain

Zu Gast beim FSV Höhenrain, reichte den Fußballerinnen aus Eching ein glücklicher Treffer zum ersten Dreier in der laufenden Bezirksoberliga-Saison. Dabei profitierten sie vor allem von ihrer starken Keeperin Vicky Mucha.

Eching – Bereits in der sechsten Minute konnte sich die Echinger Torfrau auszeichnen und kratzte nach einer ersten Parade auch den Nachschuss der Heimelf von der Linie. Die Auswahl von Trainer Marvin Frehe tat sich weiterhin schwer: „Der Gegner hat uns von Beginn an scharf attackiert, und wir haben einfach überhaupt nicht reingefunden.“ Dementsprechend konzentrierten sich die Echingerinnen zunehmend auf die eigene Defensive. So., 28.09.2025, 11:00 Uhr FSV Höhenrain Höhenrain TSV Eching TSV Eching 0 1 Abpfiff

„Treffer aus dem Nichts“ bringt Zebras auf Siegerstraße Mit einem „Treffer aus dem Nichts“ sollte sich das Blatt dann allerdings wenden: In Folge eines Getümmels im Strafraum landete der Ball bei der an diesem Tag herausragenden Gentiana Hoxha, die auf Höhe des Sechszehnerecks abzog und das Leder per Bogenlampe zur Führung versenkte (34.). „Ab da waren wir drin im Spiel und müssen eigentlich sogar das 2:0 machen“, erklärt der Übungsleiter. Immerhin scheiterte nicht nur Julia Hauptkorn bei ihrem Alleingang kurz vor der Pause zweimal an der gegnerischen Torhüterin, sondern auch Sonja Ermair vergab in der 48. Minute nach einer Flanke freistehend vor dem Kasten. Die mangelnde Effizienz der Echingerinnen führte dazu, dass dieses fortan ausgeglichene Duell lange spannend blieb. Auch in der Schlussphase vergaben beide Mannschaften noch einmal beste Kontermöglichkeiten.