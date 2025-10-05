Haunstetter Einwürfe sorgen für Gefahr

Gegen den Tabellenführer TSV Haunstetten musste sich der FC Horgau mit 1:3 beugen. Zwar besaß das Kleeblatt durch Kevin Nagler die erste Gelegenheit, dann aber zog Haunstetten davon. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Mert Avan, der zum 0:1 traf. Kurios: Auch der zweite TSV-Treffer entsprang aus seinem Einwurf. Die Horgauer präsentierten sich bei der Szene zu passiv und bei der Hereingabe musste Timo Hader nur noch den Fuß hinhalten. In der zweiten Halbzeit versuchte der FCH nochmal alles. Als Philip Meitinger den Ball zurück eroberte und Noah Hagner bediente, fand dessen strammer Schuss den Weg ins Tor. Horgau warf nun alles nach vorne und fing sich das dritte Tor. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam die Kugel zu Miguel Ojeda Torres, dessen abgefälschter Schuss die Entscheidung brachte. (pm) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 75 Tore: 0:1 Mert Avan (21.), 0:2 Timo Hader (31.), 1:2 Noah Hagner (76.), 1:3 Miguel Ojeda Torres (87.)

Im zweiten Spiel binnen vier Tagen kam der VfL Ecknach gegen den Vorletzten TSV Wertingen nicht über ein 1:1 hinaus. Das Ergebnis war am Ende gerecht. VfL-Trainer Sören Dreßler führte die fehlende Frische der Seinen als einen der Gründe für den verpassten Heimsieg an. „Es war das dritte intensive Spiel innerhalb von acht Tagen auf tiefem Boden. Zudem konnten wir aufgrund der Witterung und der englischen Woche kaum trainieren“, erklärte der 49-jährige Übungsleiter.

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für den VfL. Wertingens Manuel Rueß kam nach einem Einwurf an den Ball und schloss sofort ab, das Leder landete aber am Pfosten. Fortan war Ecknach aber wacher und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Nach einem Foul an Daniel Framberger gab es Elfmeter für Ecknach, doch Robin Streit konnte Keeper Moritz Bschorer nicht überwinden. Was dem Torjäger nicht gelang, besorgte ein Innenverteidiger. Tim Sponer kam nach einer Ecke am Strafraum an den Ball und traf zum 1:0. Doch schon wenig später stand es wieder 1:1, TSV-Kapitän Maximilian Beham hatte getroffen. Nach Wiederanpfiff war die Partie offener, beim VfL schwanden zusehends die Kräfte, was zu Unkonzentriertheit und unnötigen Abspielfehlern führte, Torchancen waren eher Zufallsprodukte als Ergebnis eines Spielzugs. Am Ende blieb es bei der verdienten Punkteteilung. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Tim Sponer (31.), 1:1 Maximilian Beham (33.)

Besondere Vorkommnisse: Robin Streit (VfL Ecknach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Bschorer (23.)