Haunstetter Einwürfe sorgen für Gefahr

Der TSV Haunstetten nahm auch die Hürde FC Horgau und hat sich in der Bezirksliga Nord vorzeitig die Herbstmeisterschaft gesichert. Denn Verfolger TSV Gersthofen hat trotz des 4:2-Erfolgs beim FC Mahingen sechs Punkte Rückstand - und liegt im direkten Vergleich hinten.
Gegen den Tabellenführer TSV Haunstetten musste sich der FC Horgau mit 1:3 beugen. Zwar besaß das Kleeblatt durch Kevin Nagler die erste Gelegenheit, dann aber zog Haunstetten davon. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Mert Avan, der zum 0:1 traf. Kurios: Auch der zweite TSV-Treffer entsprang aus seinem Einwurf. Die Horgauer präsentierten sich bei der Szene zu passiv und bei der Hereingabe musste Timo Hader nur noch den Fuß hinhalten.
In der zweiten Halbzeit versuchte der FCH nochmal alles. Als Philip Meitinger den Ball zurück eroberte und Noah Hagner bediente, fand dessen strammer Schuss den Weg ins Tor. Horgau warf nun alles nach vorne und fing sich das dritte Tor. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam die Kugel zu Miguel Ojeda Torres, dessen abgefälschter Schuss die Entscheidung brachte. (pm) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Mert Avan (21.), 0:2 Timo Hader (31.), 1:2 Noah Hagner (76.), 1:3 Miguel Ojeda Torres (87.)
Im zweiten Spiel binnen vier Tagen kam der VfL Ecknach gegen den Vorletzten TSV Wertingen nicht über ein 1:1 hinaus. Das Ergebnis war am Ende gerecht. VfL-Trainer Sören Dreßler führte die fehlende Frische der Seinen als einen der Gründe für den verpassten Heimsieg an. „Es war das dritte intensive Spiel innerhalb von acht Tagen auf tiefem Boden. Zudem konnten wir aufgrund der Witterung und der englischen Woche kaum trainieren“, erklärte der 49-jährige Übungsleiter.
Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für den VfL. Wertingens Manuel Rueß kam nach einem Einwurf an den Ball und schloss sofort ab, das Leder landete aber am Pfosten. Fortan war Ecknach aber wacher und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Nach einem Foul an Daniel Framberger gab es Elfmeter für Ecknach, doch Robin Streit konnte Keeper Moritz Bschorer nicht überwinden. Was dem Torjäger nicht gelang, besorgte ein Innenverteidiger. Tim Sponer kam nach einer Ecke am Strafraum an den Ball und traf zum 1:0. Doch schon wenig später stand es wieder 1:1, TSV-Kapitän Maximilian Beham hatte getroffen. Nach Wiederanpfiff war die Partie offener, beim VfL schwanden zusehends die Kräfte, was zu Unkonzentriertheit und unnötigen Abspielfehlern führte, Torchancen waren eher Zufallsprodukte als Ergebnis eines Spielzugs. Am Ende blieb es bei der verdienten Punkteteilung. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Tim Sponer (31.), 1:1 Maximilian Beham (33.)
Besondere Vorkommnisse: Robin Streit (VfL Ecknach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Bschorer (23.)
Lange Zeit sah es danach aus, als ob der U23 des FC Gundelfingen im 13. Anlauf der erste Saisonsieg gelingen würde. Doch dann war Zusmarshausens Maximilian Drechsler in der sechsten Minute der Nachspielzeit der Spielverderber und traf zum letztlich verdienten 1:1.
Die Zusmarshauser fanden zunächst besser in die Partie, doch der FCG kämpften sich ins Spiel und ging in Führung. Einen abgewehrten Ball nahm Simon Krist aus rund 25 Metern direkt und platzierte das Leder direkt an den Innenpfosten. Dabei profitierte der FCG-Akteur vom nassen Rasen, die Bedingungen waren bei teils heftigem Regen für beide Mannschaften schwierig.
Nach einer Stunde verletzt sich beim FCG Stürmer Neo Fähnle. Bevor er vom Platz konnte, musste er kurz behandelt werden. Dafür ließ Referee Stober später zehn Minuten nachspielen - und in da fiel noch der Ausgleich. Hatte Zusmarshausen zuvor bei einem Pfostenschuss von Lukas Drechsler noch Pech gehabt, war es der eingewechselte Maximilian Drechsler, der per Kopf zum 1:1 traf. In der letzten Aktion hätte es noch Elfmeter geben können, Enes Daler wurde im Strafraum gehalten, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. (dolli, red) Lokalsport DZ
Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Simon Krist (34.), 1:1 Maximilian Drechsler (90.+6)
Keinen Tore gab es beim Flutlichtspiel zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und VfR Jettingen. Dabei hatten die Jettinger vor allem zu Spielbeginn gute Torchancen. Zunächst vergab allerdings Christoph Wachs, dann schoss Tim Paulheim nur knapp vorbei. „Wir hatten ein gutes Positionsspiel, haben den Ball gut laufen lassen und uns gute Chancen erarbeitet. Das hat mir richtig gut gefallen“, lobte VfR-Coach Johannes Putz nach dem Abpfiff. Nur ein Treffer fehlte: „Wenn wir in dieser Anfangsphase ein Tor geschossen hätten, wäre das Spiel in unsere Richtung gekippt“, ist sich der 40-Jährige sicher.
Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte Jettingen dann aber in Führung gehen müssen: Lukas Mayer schloss völlig frei ab, verzog aber deutlich. Jettingen blieb spielbestimmend, es fehlten fortan allerdings die klaren Möglichkeiten. Stattdessen wurde es kurz vor dem Abpfiff vor dem eigenen Tor noch einmal ziemlich gefährlich. Wörnitzsteins Admir Omerbegovic lief frei auf das Jettinger Tor zu. Doch der eingewechselte Tobias Hahn setzte zum Sprint an, holte den Rückstand auf und verhinderte einen erfolgreichen Abschluss. (jl) Lokalsport GZ
Schiedsrichterin: Jennifer Stützel (Penzing) - Zuschauer: 270
Der stark dezimierten FC Maihingen investierte viel, führte nicht unverdient zwischenzeitlich mit 2:0 durch zwei Treffer von Dominik Göck - und musste sich dem TSV Gersthofen letztlich doch mit 2:4 beugen. Der hohen Intensität mussten die Rieser am Ende Tribut zollen.
Kurz nach Göcks 2:0 kombinierte sich Gersthofen schön durch und Jermaine Meilinger ließ FFCM-Keeper Martin Fischer aus 16 Metern keine Chance – 2:1. Die Gäste waren jetzt klar besser. Der Ausgleich fiel dann per direkt verwandeltem Eckball, bei dem Torhüter Fischer eine unglückliche Figur machte. Jetzt war nur noch Gersthofen am Drücker. So kam es, wie es kommen musste: Wieder nach Eckball sorgte Meilinger per Volleyschuss für das 2:3 und einen letzten Konter schloss Fabian Bühler zum letztlich verdienten 2:4-Endstand ab. (fcm) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dominik Göck (8.), 2:0 Dominik Göck (57.), 2:1 Valentyn Kuzmovych (59.), 2:2 Aivin Emini (74.), 2:3 Jermaine Meilinger (88.), 2:4 Fabian Bühler (90.+3)
Es war ein hoch verdienter 2:0-Sieg des TSV Dinkelscherben gegen den TSV Nördlingen II, der aufgrund der Überlegenheit und Vielzahl hochkarätiger Torchancen am Ende viel zu niedrig ausgefallen ist. Nachdem zunächst Daniel Wiener, Sebastian Geißler, Thomas Kubina und Felix Rost beste Gelegenheiten vergaben, war es Wiener, der nach einem Schuss von Alex Brecheisen den Abpraller schließlich irgendwie zum 1:0 über die Linie stocherte.
Die Rieser dezimierten sich kurz nach dem Seitenwechsel durch eine Gelb-Rote Karte für Dominick Bittner nach Foulspiel selbst und hatten danach große Mühe, überhaupt noch aus der eigenen Hälfte zu kommen. Doch die TSV-Offensive um Thomas Kubina, Hakan Avci und Felix Rost vergeigte wohl ein halbes Dutzend Großchancen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Erst in der Nachspielzeit erlöst der quirlige Justin Wenisch mit einem überlegten Schlenzer in den Winkel zum 2:0 die Lila-Weißen. (maku) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Daniel Wiener (41.), 2:0 Justin Wenisch (90.+1)
Gelb-Rot: Thomas Kubina (90.+3/TSV Dinkelscherben), Dominick Bittner (51./TSV Nördlingen II)
Keine Tore gab es zwischen dem VfR Neuburg und TSV Meitingen, obwohl beide Teams reichlich Gelegenheiten hatten. Wie Michael Meir, der in der 19. Minute allein vor VfR-Keeper Dominik Jozinovic auftauchte, diesen aber nicht überwinden konnte. Auf Neuburger Seite versuchten es Philippe Bauer (22.), Leon Beran (24). und Nikolai Krzyzanowski vergeblich (36.). Die beste Chance hatte dann Meitingens Mateo Duvnjak kurz vor der Pause. Doch er konnte Keeper Jozinovic mit einem Elfmeter nicht überwinden. Wobei sich Jozinovic dabei so schwer, dass er nach dem Seitenwechsel in der Kabine bleiben musste.
Kurz vor Schluss brachte dann Meitingens Xhevalin Berisha das Kunststück fertig, den Ball aus zwei Metern über das VfR-Gehäuse zu schießen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzten wieder die Neuburger: Nehat Sejfuli kam im Strafraum zum Abschluss, konnte aber den TSV-Keeper Niklas Schmitt nicht bezwingen. (heiß) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 120
Bes. Vorkommnis: Mateo Duvnjak (TSV Meitingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Jozinovic (45.)
Einen weiteren Auswärtspunkt holte die SpVgg Joshofen-Bergheim mit dem beim 1:1beim BC Rinnenthal. Auf dem tiefen Platz erspielte sich der BCR Feldvorteile und hatte Chancen durch Manuel Utz und Daniel Koller. Doch dann gab es die kalte Dusche: Julian Sager wurde bei einem Konter freigespielt und schob zum 0:1 ein.
Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Rinnenthal versuchte zu drücken, während Joshofen mit Kontern Nadelstiche setzen wollte. In der 54. Minute wurde Stegmann im Strafraum von den Beinen geholt, Manuel Utz verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Nun drückte der BCR auf den Führungstreffer und hatte durch den eingewechselten Elias Bradl sowie durch Utz nochmals gute Möglichkeiten. (tl) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Julian Sager (25.), 1:1 Manuel Utz (53./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Maximilian Merwald (86./BC Rinnenthal)