Haunshofener Traum geplatzt – Relegationsaufstieg misslingt erneut

Enttäuschte Gesichter: Nach dem Schlusspfiff machte SVH-Trainer Martin Fendt zudem seinen Rücktritt offiziell. Die Benediktbeurer feierten derweil mit Fahnen, Fans und Leuchtfeuer. – Foto: Andreas Mayr

Dieser Platz hat viel erlebt. Aber dass ein Gegner lilafarbenes Leuchtfeuer entzündet, mit Fahnen das Feld stürmt und sich hinterher zum Foto mit den Fans im Tor versammelt – wegen eines Nichtabstiegs? Martin Fendt sah den Benediktbeurer Feierlichkeiten mit ungläubiger Miene aus der Ferne zu. „Da siehst, wie ernst es ihnen war. Wir haben sie zur Höchstform gezwungen“, sagt der Trainer der Haunshofener. Das Himmelhoch-Jauchzen des Gegners verstand er demnach als Kompliment. Aber am nackten Ergebnis ändert es nichts. Im zweiten Jahr in Folge verloren seine Mannen in der Relegation zur Kreisklasse. Wieder gab’s nach einer Niederlage im Hinspiel (1:3) ein Unentschieden. Am Samstag hieß es 1:1. Der SV hat in der A-Klasse zu bleiben.

An- und auszusetzen gab’s genug. Im ersten Durchgang verstanden die Haunshofener nicht, was ihr Trainer wollte. Auch weil bei dem Auflauf und der Lautstärke der 471 Zuschauer kein Kommando durchdrang. Martin Fendt verlangte Mut in Häppchen: keine permanente Belagerung, aber doch gelegentliche Befreiung. Stattdessen: „Viel zu ängstlich, wir haben uns immer tiefer reindrängen lassen.“ Die Gäste und gerade ihre bombastische Schaltzentrale in der Mitte aus Spielertrainer Karim Teufel und Stefan Pölt, Spitzname „Jesus“, dominierten wie zu keinem Zeitpunkt davor oder danach die Relegation. Bei ihrem Führungstreffer assistierte auch noch der Schiedsrichter, zumindest in den Augen des SV Haunshofen. Erst verlegte er ein Foul viele Meter nach vorn, dann sperrte er den Ball (wie auf der anderen Seite des Öfteren) nicht, zuletzt blieb die Fahne des Linienrichters bei zumindest abseitsverdächtiger Stellung unten. „Heute hat er mir nicht gefallen“, sagt Martin Fendt über Niklas Hampel und seine Art, ein Duell mit dieser Tragweite zu leiten.

Kritik an Leistung des Schiedsrichters

Das 1:4 – kumuliert betrachtet – sorgte wenigstens dafür, dass Haunshofen alle Sorgen in den Himmel schoss. Trainer und Mannschaft spielten die ganze Klaviatur, um etwas gegen diese schier unpassierbaren Wächter zu unternehmen. Sie stellten auf Dreierkette um, brachten einen zweiten Stürmer, ihre Flügel tauschten die Seiten – „Du hast ja nichts mehr zu verlieren“, weiß Fendt. Tatsächlich blühte die Offensive in der zweiten Hälfte auf, kam zu Abschlüssen. Auch das letzte Tor dieser Entscheidungsspiele – Christian Schuster nach einem Eckball – fiel wieder per Standard, wie schon die fünf zuvor. Das war auch als Gütesiegel für die beiden wirklich starken Defensivreihen gedacht.

Das 1:1 des Rückspiels zündete das Duell wieder an. Und Fendt hatte ja recht: Um in dieser Liga zu bleiben, musste Benediktbeuern wirklich das gesamte Repertoire auffahren. Das beinhaltete in den letzten 30 Minuten puren Überlebenskampf am Rande der Legalität. Drei Beurer flogen vom Feld: Stefan Pölt erhielt direkt Rot für eine Attacke von hinten, Kapitän Thomas Pölt ging nach zwei Gelben Karten für Grätschen, bei denen er wenigstens den Ball getroffen hatte, und Stürmer Johann Leis bekam eine Zehn-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung, weil er den Ball einfach nicht einwerfen wollte. Alle diese Pfiffe waren diskutabel. Martin Fendt störte sich viel mehr an der Grundstimmung, die aufkam. „Mich ärgert, dass kein Spielfluss mehr da war. Es waren nur noch Nickligkeiten und Fouls.“

Zur Geschichte gehört auch, dass der Ausfall von Christian Schuster – er foulte erst, wurde dann vom Gefoulten in der Luft am lädierten Sprunggelenk getroffen – die vielleicht größte Haunshofener Schwachstelle offenlegte. Ihnen fehlt die Breite, der Extra-Punch von der Bank. Als alles vorbei war, saßen sie alle da und Fendt redete. Der Trainer übergab gewissermaßen offiziell sein Amt an den Nachfolger. Künftig übernimmt Routinier Tim Freiwald (32 Jahre alt), der eine tadellose Relegation im Mittelfeld gespielt hatte. „Ein absoluter Führungsspieler und Top-Mann. Ich traue es ihm zu“, lobt Martin Fendt. Für ihn enden vier intensive Jahre toujours im Auf- oder Abstiegskampf. Sein Entschluss zum Aufhören stand bereits vor dem Höhepunkt fest und hing nicht am Ausgang der Relegation. Trotzdem sagt Martin Fendt: „Ich hätte gerne in der Kreisklasse übergeben.“