Haunshofen schlägt Eberfing/Söchering und sichert sich Relegationsplatz

Fußball; Saison 2025/26; A-Klasse; Andreas Ferg vom SV Haunshofen (in Grün) im Heimspiel gegen dei SG Eberfing/Söchering (hier Michale Hoiß, links, und Johannes Ammer) am 30. Mai 2026 – Foto: Andreas Mayr

Martin Plonner war hin- und hergerissen. Was sollte er denn nun dem Gegner aus Haunshofen wünschen? Der Verein aus dem kleinen Dorf biegt in die Relegation zur Kreisklasse ab, trifft dort in dieser Woche auf Benediktbeuern. Einerseits unterstützt die Eberfinger Vereinslegende die Kameraden aus der A-Klasse, weil sie seiner Meinung nach sogar stärker als Meister Schäftlarn/Baierbrunn Fußball spielen. „Sie stehen verdient da oben.“ Andererseits, und das war reines Eigeninteresse, würden sie die Haunshofener nur ungern aus der Liga ziehen lassen. In beiden Orten wird Fußball in seiner ursprünglichen Form noch gelebt. Nach dem Spiel ist es ein Miteinander, egal was davor geschehen ist. „Angesichts der Gastfreundschaft würde ich mir wünschen: Haunshofen bleibt da. Ich würde gern wieder hier spielen“, sagt Plonner.

Haunshofens Trainer lobt SG Eberfing/Söchering

Martin Fendt, der Trainer des SVH, ist ein Bruder im Geiste. Er erkannte: In Eberfing und Söchering wächst ein Team heran, das womöglich schon zum nächsten Jahr oben angreifen kann. „Eine sympathische Truppe, die weiter oben stehen könnte“, lobt Fendt. Aber diese Saison gehört seinen Mannen. Wie ein Leuchtturm scannte er die Kreisklassen-Absteiger des Vorjahres – Eglfing, Krün, Schlehdorf. Alle drei akklimatisierten sich weit schlechter an die A-Klasse, sind zu einem weiteren Jahr in der Liga verdonnert. Nur nicht das kleine Haunshofen, das doch so viele Widrigkeiten zu stemmen hatte. „Ich bin schon stolz, dass wir das erreicht haben“, sagt der Coach nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg über die SG Eberfing/Söchering, der die Relegations-Teilnahme endgültig absicherte.