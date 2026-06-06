Haunshofen geht mit verhaltenem Optimismus ins Rückspiel gegen Benediktbeuern

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; Relegation, Hinspiel; Moritz Deisenberger vom SV Haunshofen im Hinspiel beim TSV Benediktbeuern (hier Spielertrainer Karim Teufel) am 3. Juni 202 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Haunshofen verlor das Hinspiel der Kreisklassen-Relegation in Benediktbeuern mit 1:3. Von Resignation jedoch keine Spur: Der A-Klassist setzt auf die Magie seines Spielfelds.

Manche Abende hallen länger nach. In Haunshofen erinnert sich mancher an die Stunden nach der Relegations-Pleite gegen Starnberg/Söcking vor einem Jahr. Noch lange saßen die Fußballer nach dem Hinspiel im Vereinsheim beisammen und kamen doch immer auf denselben Nenner: Gegen diese Teufelskerle aus Starnberg ist kein Kraut gewachsen. Bereits nach Partie eins, die mit 0:4 verloren ging, stand der Ausgang dieses Duells im Grunde schon fest.

Haunshofens Trainer glaubt, dass seine Mannschaft den Rückstand noch aufjolen kann

Zwölf Monate später – und wieder hat der SVH das erste K.o.-Spiel verloren. 1:3 hieß es am Mittwoch in Benediktbeuern. Doch dieses Mal ist es kein Defätismus, der eingezogen ist, sondern ein verhaltener Optimismus. „Die Aufgabe ist fast leichter geworden: Jetzt müssen wir Risiko spielen. Wir haben schon öfter mit mehreren Toren Vorsprung gewonnen“, sagt Trainer Martin Fendt vor dem Rückspiel an diesem Samstag in Haunshofen (15 Uhr).

Bei Benediktbeuerns Spielertrainer Teufel sorgt der Haunshofener Platz für Sorgenfalten

Ihr großer Vorteil ist der eigene Platz. Die Mythen und Legenden erreichten bereits Benediktbeuern. Am Rande der Partie erzählte man sich von den alten Zeiten, als das eine Ende des Rasens geschätzte drei Meter tiefer lag als das andere. Derlei Unebenheiten sind zwar längst behoben und das Haunshofener Feld gilt längst als Vorzeigefläche, aber es sind die Abmessungen, die Karim Teufel die Sorgenfalten ins Gesicht zeichnen. „Der ist länglich, aber so schmal. Einwürfe sind wie Ecken“, weiß der Spielertrainer der Benediktbeurer. Egal, wie Spiel eins ausgesehen haben mag: „Der Platz von Haunshofen wird alles verändern“, glaubt der TSV-Mittelfeldmann. Das Hinspiel lief doch einigermaßen geordnet ab. Beide Teams zeigten gute spielerische Ansätze. Das Element „Zufall“ mischte sich höchstens bei den Standards ein – und unterstützte alle vier Treffer. Das Rückspiel wird ganz anders aussehen: „Viel Kampf, viel Zufall. Es wird sehr knackig und chaotisch“, schätzt Karim Teufel.

Haunshofen will diesmal nicht so viele Standardsituationen zulassen wie im Hinspiel

Kollege Martin Fendt kann das nur recht sein. Die größten Probleme hatten seine Mannen tatsächlich beim Erschaffen von Torchancen. Spielerisch habe er keinen Unterschied erkannt, nur zu mehr Abschlüssen kam der Kreisklassist. Haunshofen baut auf einige Rückkehrer. „Die eine oder andere Offensivoption werden wir mehr haben“, sagt Fendt. Sein Fokus gilt weiterhin den Freistößen und Ecken des TSV, die sein Team massiv reduzieren muss. Über kein Thema hat er vor, während und nach der Partie häufiger mit seinen Mannen gesprochen. Fürs Rückspiel versuchen sie, bei den Standards die Verteilung umzudrehen. Erst recht mit den mehreren hundert Fans im Rücken, die gern mal einen Schiedsrichter – oder auch das Gäste-Team – beeinflussen können. Karim Teufel jedenfalls hat davon gehört, er sagt: „Das wird ein heißer Tanz und für den neutralen Zuschauer sicher unterhaltsam.“