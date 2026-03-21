Hauke Winkens wird wichtiger für Union Nettetal

Wenn der SC Union Nettetal am Sonntag in der Landesliga den VfB 03 Hilden II empfängt (15.30 Uhr), sind die Rollen auf den ersten Blick klar verteilt. Während die Gastgeber mit 33 Punkten auf Rang sieben stehen und in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, kämpft die Hildener Reserve mit nur zehn Zählern als Tabellenvorletzter ums sportliche Überleben.
Das Hinspiel zeigte jedoch, dass Nettetal gewarnt sein sollte. Beim 1:1 im ersten Aufeinandertreffen geriet die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc durch einen Foulelfmeter in Rückstand und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Seitdem hat sich die Lage vor allem für Nettetal deutlich stabilisiert. Das Team ist seit dem 30. November ungeschlagen – damals setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen Amern. Es folgten vier Siege und drei Unentschieden, in sechs dieser Partien blieb das Team sogar ohne Gegentor.
„Wir haben seit Ende November nicht mehr verloren und wollen diese Serie natürlich fortsetzen“, betont Kuc. Gleichzeitig warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir müssen konzentriert bleiben und dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Das wird keine einfache Aufgabe.“
Personell entspannt sich die Lage bei den Gastgebern etwas. Mit Tomi Alexandrov, Chisato Suda und Phillip Spickenbaum kehren gleich drei Spieler in den Kader zurück. Weiterhin verzichten muss Nettetal allerdings unter anderem auf Noel Gergorec und Reo Yoshida. „Reo braucht noch etwa drei Wochen, dann kann er wieder einsteigen“, erklärt Kuc.
Eine immer wichtigere Rolle spielt zudem Winterzugang Hauke Winkens. Der junge Mittelfeldspieler stand zuletzt zweimal in Folge auf der Sechserposition in der Startelf und absolvierte beide Partien über die volle Distanz. Kuc zeigt sich zufrieden: „Er macht das sehr gut, ist ruhig am Ball und entwickelt sich von Spiel zu Spiel.“
Gerade diese Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Spielern sieht der Trainer als einen Schlüssel für die aktuelle Stabilität: „So kannst du eine Entwicklung in der Mannschaft erreichen.“ Die defensive Ordnung und die taktische Disziplin seien zuletzt entscheidende Faktoren gewesen. „Wir müssen weiter fokussiert bleiben, wenig Fouls machen und unsere Abläufe sauber durchziehen“, fordert Kuc mit Blick auf die Partie.
Beim VfB Hilden II hingegen spitzt sich die Lage weiter zu. Sollte nicht noch ein sportliches Wunder gelingen, droht der Abstieg in die Bezirksliga. Umso wichtiger wären Punkte in Nettetal – auch wenn die Ausgangslage klar zugunsten der Gastgeber spricht. Für Nettetal geht es derweil darum, die positive Entwicklung zu bestätigen und den nächsten Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel zu machen.
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