Hauke Winkens wird wichtiger für Union Nettetal Union Nettetal trifft auf die zweite Mannschaft des VfB Hilden. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Hauke Winkens ist in Nettetal angekommen. – Foto: nzitzen

Wenn der SC Union Nettetal am Sonntag in der Landesliga den VfB 03 Hilden II empfängt (15.30 Uhr), sind die Rollen auf den ersten Blick klar verteilt. Während die Gastgeber mit 33 Punkten auf Rang sieben stehen und in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, kämpft die Hildener Reserve mit nur zehn Zählern als Tabellenvorletzter ums sportliche Überleben.

Morgen, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Das Hinspiel zeigte jedoch, dass Nettetal gewarnt sein sollte. Beim 1:1 im ersten Aufeinandertreffen geriet die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc durch einen Foulelfmeter in Rückstand und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Seitdem hat sich die Lage vor allem für Nettetal deutlich stabilisiert. Das Team ist seit dem 30. November ungeschlagen – damals setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen Amern. Es folgten vier Siege und drei Unentschieden, in sechs dieser Partien blieb das Team sogar ohne Gegentor.

„Wir haben seit Ende November nicht mehr verloren und wollen diese Serie natürlich fortsetzen“, betont Kuc. Gleichzeitig warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir müssen konzentriert bleiben und dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Das wird keine einfache Aufgabe.“ Personell entspannt sich die Lage bei den Gastgebern etwas. Mit Tomi Alexandrov, Chisato Suda und Phillip Spickenbaum kehren gleich drei Spieler in den Kader zurück. Weiterhin verzichten muss Nettetal allerdings unter anderem auf Noel Gergorec und Reo Yoshida. „Reo braucht noch etwa drei Wochen, dann kann er wieder einsteigen“, erklärt Kuc.