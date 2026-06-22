Hauke Oetjen übernimmt Traineramt bei TSV Karlshöfen II

– Foto: Thees Klaffke

Beim TSV Karlshöfen II steht zur neuen Saison ein Trainerwechsel an. Wenn die Reserve am 3. Juli in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 startet, wird Hauke Oetjen erstmals das Kommando übernehmen. Der ehemalige Spieler der TSV-Reserve tritt die Nachfolge von Eckardt Kiehn-Kruse an.

Unterstützt wird Oetjen von Kristian Pape und Dennis Hahn, die beide als Co-Trainer zum Trainerteam gehören. Sowohl Pape als auch Hahn trugen während ihrer aktiven Laufbahn die Trikots aller Herrenmannschaften des TSV Karlshöfen.

Für Kristian Pape ist die neue Aufgabe zugleich eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte. Bereits 2015 führte er die TSV-Reserve als Trainer zum Aufstieg von der 3. in die 2. Kreisklasse Nord.