Hauk & Hankin: Türk Gücü Straubing schlägt nochmal zu

Innenverteidiger Vitali Hauk (re.) mit TG-Manager Onur Örs – Foto: Verein

Der 22-jährige Vitali Hauk verstärkt die Defensive des Landesliga-Aufsteigers. Der dynamische Innenverteidiger kann trotz seines jungen Alters bereits auf 22 Landesliga-, sowie 75 Bezirksligaeinsätze zurückblicken. Ebenfalls neu im Kader ist der 22-jährige Kirill Hankin, der künftig das zentrale offensive Mittelfeld verstärken soll. Der technisch starke Linksfuß absolvierte bereits 35 Landesligaspiele für den FC Tegernheim und den TSV Neutraubling, in denen ihm vier Treffer gelangen. Hinzu kommen 30 Bezirksligaspiele mit vier Torerfolgen.

Straubings Sportlicher Leiter Onur Örs freut sich über die beiden Verpflichtungen: "Der Kontakt zu Vitali ist bereits vor zwei Jahren entstanden. Damals hat mir unser Teammanager Granit Bekaj Vitali empfohlen, da sich beide noch aus ihrer gemeinsamen Zeit beim VfB Bach kannten. Vitali ist ein dynamischer, gut ausgebildeter Innenverteidiger mit Landesliga-Erfahrung. Es freut uns sehr, dass es nun nach zwei Anläufen geklappt hat. Er ist ein sehr sympathischer und feiner Junge.“ Auch über den zweiten Neuzugang verliert Örs nur positive Worte: "Kirill ist ein langjähriger Freund von Vitali, wodurch der Kontakt zu ihm entstanden ist. Er wird unser zentrales offensives Mittelfeld verstärken. Als Linksfuß, der unter anderem beim TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet wurde, ist er ein feiner Techniker und zugleich sehr zweikampfstark.“

Mit diesen beiden Neuzugängen sind die Planungen für den Kader der Saison 2026/27 in weiten Teilen abgeschlossen. Darüber hinaus sollen vereinzelt noch talentierte Nachwuchsspieler an die erste Mannschaft herangeführt werden. Unabhängig davon beobachtet die sportliche Leitung den Spielermarkt weiterhin aufmerksam und wird bei Bedarf reagieren, falls sich im weiteren Verlauf der Vorbereitung oder Saisonplanung neue Situationen ergeben sollten. "Wir freuen uns auf die beiden jungen Verstärkungen und sind überzeugt, dass sie sich bei uns schnell einfinden werden“, so Örs abschließend.