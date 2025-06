„Hauge-Hauge-Halleluja“: Kapitänin Jeanette Bolz | Foto: Privat

Hauingens Kapitänin Jeanette Bolz: „Da kamen einem fast Tränen"

Die Fußballerinnen des FC Hauingen kehren nach acht Jahren in die Landesliga zurück. Für die Kapitänin gab es ein weiteres, wichtiges Saisonziel.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Hauingen − Aufsteiger in die Landesliga. Die Fußballerinnen sicherten sich zum zweiten Mal in Folge die Bezirksliga-Meisterschaft und nehmen diesmal auch den Aufstieg wahr. Kapitänin Jeanette Bolz blickt zurück. BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Uns war ganz wichtig, wieder ins Bezirkspokalfinale zu kommen, da wir es vergangene Saison unglücklich verloren hatten. Dieses Ziel haben wir erfüllt, auch wenn wir erneut unglücklich verloren haben.

BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Der Glaube und das Vertrauen an uns selbst, in die Mannschaft und in unsere Fähigkeiten. BZ: Die beste Anekdote der Saison?

Wir waren letzten Sommer mit einem Teil der Mannschaft in Frankreich und jetzt auf Mallorca. Es gab viele coole, kleine Geschichten, aber keine konkrete Anekdote.