Hauingen II hat null Punkte und 148 Gegentore und doch viel Respekt

Während andere um Titel und Pokale kämpfen, wären sie beim FC Hauingen II schon froh über einen Punktgewinn. Die Kreisliga-Fußballer bleiben aber auch nach 22 Niederlagen in Folge zuversichtlich.

Manchmal sind es Momente für die Ewigkeit, die sich auf den Amateurplätzen der unteren Fußballligen zutragen. Wie beim Kreisliga-B-Spiel des SC Minseln gegen TIG Rheinfelden am vergangenen Sonntag, als eines dieser formvollendeten Kacktore zu bestaunen war: Als der Torwart der Gastgeber einen Abschlag machte, der Ball immer länger und länger wurde, leider für den gegnerischen Torwart noch einmal unglücklich vor ihm aufprallte, was ihn scheinbar aus dem Konzept brachte, und er noch retten wollte, was zu retten war, das Unglück aber seinen Lauf nahm und der Ball über die Linie hoppelte. Sakrament. Rheinfelden verlor mit 1:3 und ist im Tabellenkeller nun punktgleich mit dem Gegner. Zu allem Überfluss trug der Schiedsrichter den Rheinfelder Torwart als Torschützen ein. Wäre man doch im Bett geblieben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.