Hauchdünner Vorsprung: Das ist euer Spiel der Woche!

Das war ein Herzschlagfinale. Noch nie in dieser Saison war eine Abstimmung um das „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine so eng wie diesmal. 299 User haben abgestimmt – und am Ende trennten den Erst- vom Zweitplatzierten gerade einmal 0,7 Prozentpunkte.
Mit 33,8 Prozent der Stimmen gewinnt das Kreisliga-A-Duell zwischen dem FC Stolberg und Grenzwacht Pannesheide das Voting – hauchdünn vor dem Spiel SV Rott gegen SC Berger Preuß, das auf 33,1 Prozent kam.
Damit ist klar: Radio Sunshine berichtet am Wochenende live in Ausschnitten aus Stolberg.
Das Hinspiel entschied Pannesheide mit 2:1 für sich – nun bekommt der FC Stolberg die Chance zur Revanche.
Deutlich dahinter landeten die beiden Freitagsspiele aus der Mittelrheinliga. Das Duell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Teutonia Weiden erhielt 16,7 Prozent der Stimmen. Die Partie Sportfreunde Düren gegen SpVg Porz kam auf 12,4 Prozent.
Mit lediglich vier Prozent blieb die Kreisliga-B-Partie zwischen Borussia Brand und der SG Monschauer Land (Hinspiel 3:3) chancenlos.
299 abgegebene Stimmen
FC Stolberg – Grenzwacht Pannesheide: 33,8 %
SV Rott – SC Berger Preuß: 33,1 %
FC Wegberg-Beeck – Teutonia Weiden: 16,7 %
Sportfreunde Düren – SpVg Porz: 12,4 %
Borussia Brand – SG Monschauer Land: 4,0 %
______________________________
Zur Wahl stehen die beiden Freitagsspiele der Mittelrheinliga. Die Sportfreunde Düren brauchen auf heimischer Anlage gegen die SpVg Porz unbedingt Zählbares. Die Wendt-Elf kann nach dem 3:1-Erfolg vom Wochenende ohne Druck aufspielen. "Der Druck liegt beim Gegner", so Porz-Trainer Jonas Wendt nach dem Sieg über Wegberg-Beeck.
Jene Beecker sind ebenfalls am Freitag gegen Teutonia Weiden gefragt. Zu ängstlich sei der Auftritt gegen Porz gewesen. "Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel. Besser geht es nicht", so Mark Zeh, der auf den Trainerstuhl beim FC Wegberg-Beeck zurückgekehrt ist. Teutonia Weiden kam in der ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer zuletzt unter die Räder – zu Gast im Waldstadion braucht die Dönmez-Elf unbedingt Punkte!
Außerdem stehen zur Wahl:
Die Kreisliga-B-Partie zwischen Borussia Brand und der SG Monschauer Land (Hinspiel 3:3), sowie die Spiele der Kreisliga A zwischen dem SV Rott und Berger Preuß (Hinspiel 5:1 für Berger Preuß) und dem FC Stolberg gegen Grenzwacht Pannesheide (Hinspiel 2:1 für Pannesheide)