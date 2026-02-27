Hauchdünner Vorsprung: Das ist euer Spiel der Woche! Knappstes Voting der Saison: Kreisliga A setzt sich durch von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

In Hinspiel setzte sich der FC Wegberg-Beeck mit 3:0 gegen Teutonia Weiden durch. – Foto: Michael Schnieders

Das war ein Herzschlagfinale. Noch nie in dieser Saison war eine Abstimmung um das „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine so eng wie diesmal. 299 User haben abgestimmt – und am Ende trennten den Erst- vom Zweitplatzierten gerade einmal 0,7 Prozentpunkte.

Kreisliga A setzt sich durch Mit 33,8 Prozent der Stimmen gewinnt das Kreisliga-A-Duell zwischen dem FC Stolberg und Grenzwacht Pannesheide das Voting – hauchdünn vor dem Spiel SV Rott gegen SC Berger Preuß, das auf 33,1 Prozent kam. Damit ist klar: Radio Sunshine berichtet am Wochenende live in Ausschnitten aus Stolberg.

Das Hinspiel entschied Pannesheide mit 2:1 für sich – nun bekommt der FC Stolberg die Chance zur Revanche. Mittelrheinliga-Duelle abgeschlagen Deutlich dahinter landeten die beiden Freitagsspiele aus der Mittelrheinliga. Das Duell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Teutonia Weiden erhielt 16,7 Prozent der Stimmen. Die Partie Sportfreunde Düren gegen SpVg Porz kam auf 12,4 Prozent.