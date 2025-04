Haubner richtet

Die 369 Zuschauer, darunter ein paar lautstarke Eilenburger Schlachtenbummler, wussten an diesem Tag nicht so richtig, was sie anziehen sollten. In der Sonne war es warm, doch kam der Wind auf, brauchte man wieder die Winterjacke. Sie sahen schon in der ersten Spielminute einen guten Distanzschuss vom Gästekapitän Michael Schlicht, der aber für Lukas Sedlak im Zipsendorfer Tor keine Gefahr darstellte. Und auch in den nächsten Minuten zeigte der FCE, dass er unbedingt hier was mitnehmen will. Doch nach sechs Minuten gab es dann auch die erste gute Möglichkeit für den ZFC. Fabian Raithel stieg nach einer schönen Flanke von Jan Halasz zum Kopfball hoch, doch bedauerlicherweise tanzte der Ball nur auf der Querlatte. Danach war auch die Heim-Mannschaft im Spiel und hatte einige gute Momente. Nach einer intensiveren Anfangsviertelstunde wurde es etwas ruhiger. Beide Teams versuchten zwar noch einige schöne Angriffe zu fahren, doch es fehlte die Genauigkeit oder die Durchschlagskraft. Nach knapp einer halben Stunde prüfte Daniel Haubner mit einem Schuss den Eilenburger Keeper Niclas Ben Edelmann, der aber mit einer Faustabwehr zur Stelle war (29‘). Trotzdem tat sich der ZFC im Spielaufbau schwer. Die Gäste schienen agiler, aber die letzte zündende Idee fehlte auch. In der 35. Minute fuhren die ZFC-Kicker dann mal einen sehenswerten Angriff und das mit Erfolg. Nils Schätzle hatte Florian Hansch bedient und dessen Flanke veredelte Daniel Haubner zum viel umjubelten 1:0. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Zeigerumdrehungen später glich Eilenburg aus. Es war ein ebenfalls wunderschöner Angriff, den Jonas Marx final abschloss (38‘). Danach nahm die Partie wieder etwas an Fahrt auf und gerade die Gäste wollten gleich nachlegen. In der 44. Minute musste leider der Eilenburger Kapitän Michael Schlicht verletzt ausgewechselt werden. Für ihn ging es nach einem Zweikampf mit Hendrik Wurr nicht weiter. Alles Gute an dieser Stelle. Kurz vor der Halbzeitpause probierte es Moritz Kretzer nochmal mit einem Schuss, den aber Lukas Sedlak aus dem Eck fischte. So blieb es beim 1:1 bis zur Pause.

Nicht die ganz große Gala, aber auch nicht das schlechteste Spiel, was die Zuschauer in den ersten 45 Minuten gesehen hatten. In welche Richtung es noch gehen würde, war ungewiss. So die Meinungen in den Pausengesprächen.

Nach dem Wiederanpfiff gab es vorerst wenig Höhepunkte. Erst nach 57 Minuten wieder ein erstes Achtungszeichen und das setzte der ZFC. Hendrik Wurr hatte nach einem schönen Spielzug das 2:1 auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde gerade noch von den Gästen geblockt. Ein paar Minuten später prüfte Nils Schätzle den Eilenburger Keeper, der aber den Distanzschuss parieren konnte (61‘). Ansonsten sah man ein Spiel, das den Eindruck vermittelte: Keiner will hier verlieren. So plätscherte irgendwie die Zeit dahin. Zwar waren die Mannschaften weiter bemüht, eventuell noch den Siegtreffer zu erzielen, doch es gelang auf beiden Seiten nicht viel. So glaubte so richtig keiner mehr daran, dass es hier und heute noch einen Sieger geben wird. Aber ein schöner Angriff von den Gastgebern brachte dann doch die Entscheidung. Zehn Minuten vor Ultimo passte Nils Schätzle auf Daniel Haubner, der am 16er einfach mal abzog, Keeper Niclas Ben Edelmann auf dem falschen Fuß erwischte und somit auf 2:1 stellte (80‘). Danach versuchten die Gäste zwar nochmal zurückzukommen und hatten auch noch Gelegenheiten. Die Beste hatte dabei in der Nachspielzeit Jonas Marx, doch Lukas Sedlak konnte den guten Kopfball mit einer starken Parade noch über die Querlatte lenken (90+2‘). Es blieb am Ende beim 2:1 und die Heimelf konnte sich über die nächsten drei Zähler freuen.

Fazit: Es war wahrlich nicht das beste Spiel der Meuselwitzer Mannschaft, doch wer solche Spiele gewinnt, bleibt auch in der Liga. Die Hausherren haben den Abstand zu den Eilenburgern ausgebaut und mit 35 Punkten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

STIMMEN ZUM SPIEL

Sascha Prüfer (Trainer FC Eilenburg): "Glückwunsch Leo zu dem aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdienten Sieg. Ich glaube, wir waren vor allem in der ersten Hälfte ganz gut drin. Man muss natürlich sagen, dass es für beide ein großer Abnutzungskampf war. Wie wir haben auch die Meuselwitzer Kranke und Verletzte zu beklagen. Das war wahrscheinlich auch der Grund für die nicht so gute zweite Halbzeit. Wir hätten uns gewünscht, wir hätten hier einen Punkt mitnehmen können. Doch wir machen dann wieder die Mitte auf und Meuselwitz hat dann die Qualität und hat das bestraft. Wir werden gegen Chemie einen neuen Anlauf nehmen."

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): "Wir wollten heute einfach eine stabile Leistung zeigen. Zuletzt hatten wir es immer mit Favoriten zu tun. Nun hieß es: Jetzt kommt Eilenburg- das müsst ihr unbedingt gewinnen. Eilenburg ist eine der unterschätzten Mannschaften in der Liga. Sie wollen trotz der Tabellensituation es immer fußballerisch lösen und versuchen, in jedem Spiel immer an ihr Maximum zu kommen. So war es für uns heute erstmal wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren. Da wir das nicht so schöne Spiel auch noch gewonnen haben, gegen einen Gegner, den man nie unterschätzen darf, macht uns zufrieden. Jetzt haben wir mit Chemie und Viktoria auch zwei unangenehme Gegner, können da aber ganz anders rangehen."