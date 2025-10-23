– Foto: Reinhard Rehkamp

Hau warnt vor schwieriger Aufgabe beim Aufsteiger Tündern will in Godshorn nachlegen Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern TSV Godshorn

Nach dem emotionalen 3:2-Heimerfolg gegen den SV 1946 Bavenstedt will der HSC BW Schwalbe Tündern am 14. Spieltag der Landesliga Hannover den Schwung mitnehmen. Am Samstag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer René Hau beim TSV Godshorn.

Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams kämpfen im Tabellenkeller um jeden Punkt. Während Tündern nach dem Erfolg über Bavenstedt auf acht Zähler kletterte, steht der TSV Godshorn mit zehn Punkten nur knapp davor. Ein Sieg könnte den Schwalben also den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz ermöglichen. Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr TSV Godshorn TSV Godshorn HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH

René Hau weiß jedoch, dass die Aufgabe alles andere als einfach wird. „Wir wollen nach dem Sieg gegen Bavenstedt versuchen nachzulegen. Es wird mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe in Godshorn“, sagte der Coach. „Aber wir konnten uns zuletzt endlich mal belohnen. Wenn wir da anknüpfen, können wir auch in Godshorn punkten.“ Der TSV Godshorn kassierte zuletzt eine unglückliche 1:2-Niederlage beim TSV Mühlenfeld – der entscheidende Treffer fiel dort erst in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Tim Müller. Davor hatte sich der Aufsteiger defensiv stabiler präsentiert und einige Achtungserfolge erzielt.