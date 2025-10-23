Hau warnt vor schwieriger Aufgabe beim Aufsteiger

Nach dem emotionalen 3:2-Heimerfolg gegen den SV 1946 Bavenstedt will der HSC BW Schwalbe Tündern am 14. Spieltag der Landesliga Hannover den Schwung mitnehmen. Am Samstag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer René Hau beim TSV Godshorn.
Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams kämpfen im Tabellenkeller um jeden Punkt. Während Tündern nach dem Erfolg über Bavenstedt auf acht Zähler kletterte, steht der TSV Godshorn mit zehn Punkten nur knapp davor. Ein Sieg könnte den Schwalben also den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz ermöglichen.
René Hau weiß jedoch, dass die Aufgabe alles andere als einfach wird. „Wir wollen nach dem Sieg gegen Bavenstedt versuchen nachzulegen. Es wird mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe in Godshorn“, sagte der Coach. „Aber wir konnten uns zuletzt endlich mal belohnen. Wenn wir da anknüpfen, können wir auch in Godshorn punkten.“
Der TSV Godshorn kassierte zuletzt eine unglückliche 1:2-Niederlage beim TSV Mühlenfeld – der entscheidende Treffer fiel dort erst in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Tim Müller. Davor hatte sich der Aufsteiger defensiv stabiler präsentiert und einige Achtungserfolge erzielt.
Tündern hingegen will seine kleine Serie ausbauen: Nach dem Remis gegen VfR Germania Ochtersum 1924 (2:2) und dem Sieg über Bavenstedt scheint das Team langsam Tritt zu fassen. Besonders Luca-Nils Kleinschmidt, der zuletzt doppelt traf, und Torhüter Kolja Kowalski, der mehrfach stark parierte, stehen für den Aufwärtstrend.Richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf
In der Tabelle liegt der HSC BW Schwalbe Tündern weiterhin auf Platz fünfzehn, punktgleich mit der Abstiegszone. Ein Sieg in Godshorn wäre mehr als nur ein weiterer Dreier – er würde das Selbstvertrauen der Mannschaft nach einem schwierigen Saisonstart festigen und den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen.
Für Trainer René Hau und seine Mannschaft ist das Duell somit ein echter Charaktertest: Gelingt es, die positiven Ansätze der letzten Wochen erneut auf den Platz zu bringen, könnte der Oktober tatsächlich zum Monat der Wende werden.