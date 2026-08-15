Hattstedt vergeigt in Hälfte eins das Spiel

Dennis Jeßat (re., TSV Hattstedt) brachte seine Farben in Front. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SV Dörpum behält im Nordfriesland-Derby beim TSV Hattstedt mit 3:2 die Oberhand. Dabei bekommen die etwa 350 Zuschauern zwei Halbzeiten serviert, die wie Tag und Nacht von beiden Seiten performt werden. Nachdem die Gäste im ersten Durchgang noch klar das Nachsehen hatten, ändert sich das nach der Pause schlagartig.

Die Gastgeber aus Hattstedt legten los wie die Feuerwehr und erspielten sich eine Vielzahl an hochkarätigen Tormöglichkeiten. Dennis Jeßat brachte den TSV in der 18. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Vorbereiter war Keeper Boy Boysen mit einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Im Anschluss spielten die Gastgeber ihren Torschützen im Strafraum perfekt frei.

Hattstedts Trainer Sebastian Kiesbye ärgerte sich nach der Partie über die mangelnde Chancenauswertung: „Und ja, man muss auch einfach sagen, dass wir da mit 4:0, 5:0 in die Halbzeit gehen müssen - also mit Riesenmöglichkeiten, die wir liegen lassen.“ Dörpum fand überhaupt nicht in die Zweikämpfe und agierte zu passiv. Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt gab zu Protokoll: „Kommen nicht gut rein ins Spiel, waren immer einen Schritt zu weit entfernt, sehr reaktiv unterwegs mit Ball, fehlte das Spieltempo.“

Dörpum schlägt nach Systemwechsel eiskalt zurück

Zur Pause reagierte der Gäste-Trainer taktisch, stellte das System um und vereinfachte die Vorgaben. Der Effekt war sofort spürbar: Direkt nach Wiederbeginn glich Henrik Jessen in der 48. Minute zum 1:1 aus. Nach einem Freistoß von Simon Bahnsen kam Jessen völlig unbedrängt zum Kopfball. Nur zehn Minuten später drehte derselbe Spieler nach einem Eckball das Match komplett und traf erneut mit viel Freiraum mit dem linken Fuß direkt zur 2:1-Führung für die Gäste (58.).

Hattstedt zeigte sich von den Gegentoren geschockt und leistete sich defensive Unstimmigkeiten. In der 85. Minute nutzte der eingewechselte Kjell Möllgaard einen Patzer nach einem Befreiungsschlag eiskalt aus und erhöhte auf 3:1 für Dörpum. Zwar verkürzte Manuel Lorenzen in der 89. Minute per Foulelfmeter noch einmal auf 2:3 für die Hausherren, doch zu mehr reichte es trotz Schlussoffensive nicht mehr. Thies Borchardt resümierte erleichtert: „In Summe trotzdem nicht unsere beste Leistung, aber unterm Strich ist ein Sieg in der Landesliga ein Sieg in der Landesliga und alles andere als selbstverständlich.

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