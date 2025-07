Klarer Testspielsieg von Kapellen. – Foto: Markus Becker

Hattricks bei den Testspielsiegen von Jüchen und Kapellen Beim Gastspiel in Meerbusch legte Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler eine starke erste Hälfte hin, Liga-Konkurrent Holzheimer SG war mit seinem Auftritt in Weveinghoven trotz Sieg nicht zufrieden.

In der Vorbereitung kristallisiert sich heraus, dass der Japaner Yuta Inoe für den Oberliga-Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler ein Glücksgriff war, er erzielte einen Hattrick beim 3:2-Testspielerfolg in Meerbusch. Auch der zweite heimische Oberligist Holzheim war erfolgreich.

OSV Meerbusch – VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler 2:3 (1:3)

Sa., 26.07.2025, 16:00 Uhr OSV Meerbusch OSV Meerbu. VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 2 3 Abpfiff Bei einem starken Gegner kam der VfL mit einem kleinen Kader, bei dem einige A-Jugendliche und Probespieler zum Einsatz kamen, zu einem 3:2-Erfolg. „Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Nach dem schnellen Rückstand haben wir Fußball gespielt und uns mit 3:1 absetzen können. Den zweiten Durchgang werte ich persönlich nicht“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger. Die Gastgeber erzielten in der 14. Minute die 1:0-Führung durch Frederic Klausner. Doch nun schlug der japanische Neuzugang des VfL Viktoria zweimal im Sieben-Minuten-Takt zu: Yuta Inoe erzielte in der 21. Minute den Ausgleich und brachte sein neues Team in der 28. Minute mit 2:1 in Führung. Fünfzehn Minuten später gelang dem Japaner sogar noch der Treffer zum 3:1, der Hattrick war perfekt. Im zweiten Durchgang gelang den Gastgebern kurz vor Schluss nur noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Noah Papenfuss. Am kommenden Samstag um 14 Uhr testet Jüchen/Garzweiler beim TuS BW Königsdorf. BV Wevelinghoven – Holzheimer SG 0:1 (0:0)

Einen eher schwächeren Auftritt zeigte Holzheim beim Testspiel in Wevelinghoven, auch wenn man durch einen Treffer von Robert Wilschrey in der 50. Minute die Partie beim Kreisligisten mit 1:0 gewinnen konnte. „Wir sind zwar aktuell auf dem höchsten Punkt der Belastung, aber sportlich haben wir nicht viel gezeigt. Letztlich waren wir gute Gäste bei der Saisoneröffnung von Wevelinghoven“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann. Nun stehen vier Testspiele bis Sonntag an: Erst am Dienstag um 19.30 Uhr zu Hause gegen den SC St. Tönis, am Donnerstag ist die HSG um 19.30 Uhr beim TSV Bayer Dormagen zu Gast. Und am Sonntag folgen gleich zwei Spiele: Zuerst um 12 Uhr bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und dann um 15.30 Uhr bei GW Brauweiler. TuS Wickrath – DJK Gnadental 3:2 (1:1)

Das für Samstag geplante Spiel in Weißenberg wurde kurzfristig abgesagt. Doch einen Tag zuvor konnte die DJK beim TuS Wickrath ein Testspiel absolvieren. Vojno Jesic brachte die DJK in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, doch Jan Meuser gelang für Wickrath acht Minuten später der 1:1-Ausgleichstreffer. Im zweiten Durchgang gingen die Gäste erneut durch Jesic mit 2:1 in Führung, doch Niek Gabriel Mader glich in der 71. Minute erneut aus und Petar Popovic drehte die Partie zwei Minuten vor dem Spielende endgültig und sorgte mit seinem Treffer für den 3:2-Heimerfolg des TuS Wickrath. Am Freitag testen die Gnadentaler um 20 Uhr zu Hause gegen den DSC 99 Düsseldorf. SC Kapellen – 1. FC Lintfort 4:0 (3:0)

Das Vorbereitungsspiel des SCK am Donnerstag bei der DJK Sparta Bilk fiel kurzfristig aus. So war Coach Lennart Ingmann froh und dankbar, dass sein Team am Sonntag zu Hausegegen den Landesligisten 1. FC Lintfort testen konnte und nach neunzig intensiven Minuten zu einem 4:0-Erfolg kam. Einen lupenreinen Hattrick schoss Neuzugang Leo Stegner für die Gastgeber mit drei Treffern in der 4., 14. und 35. Minute. Den 3:0-Halbzeitstand konnten die Kapellener in der 86. Minute durch einen Treffer von Nils Mäker auf 4:0 erhöhen. Am kommenden Sonntag testet der SCK um 15.30 Uhr erneut auf der eigenen Anlage gegen den Bezirksligisten Tuspo Richrath.