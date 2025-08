Hattrick zum Saisonstart

SV Göttelborn -VfL Primstal II 3:2 (1:2). Göttelborn fand gut in die Partie, doch ein dummer Abwehrfehler bestrafte Gästespieler Hendrik Schröder mit dem 0:1. In der Folge war die Begegnung sehr zweikampfbetont. Nach einer genau getimten Flanke von Philipp Klos traf SVG-Stürmer Nils Zimmer in der 26. Minute zum verdienten Ausgleich. Bis zur Halbzeitpause war das Spiel meist von Zweikämpfen und viel Mittelfeldspiel geprägt. In der 36. Spielminute ging Primstal erneut in Führung. Diesmal war es ein eiskalt vorgetragener Konter, den Jona Buchheit zum 1:2 abschloss. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache von SVG-Trainer Dirk Groß und der Hereinnahme von Fabian Weiss nahm das Spiel der Heimelf mehr Fahrt auf. Genau zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut eine einstudierte Variante von Göttelborn, die zum Erfolg führte. Diesmal war es ein Eckball, den Nils Zimmer per Kopf zum 2:2 einnetzte.