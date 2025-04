Hattrick von Simson reicht nicht - Fußballkrimi in Schwinge

Do., 03.04.2025, 20:00 Uhr

Unter der Woche durfte der FC Oste/Oldendorf III mal wieder im heimischen Oldendorf antreten und sicherte sich mit einem 2:0-Erfolg gegen die Reserve des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf drei wichtige Punkte. Der Sieg war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

„Das war mit Sicherheit unsere schlechteste erste Halbzeit“, gab Trainer O/O-Fabian Hesse nach dem Spiel offen zu. Seine Mannschaft tat sich zunächst schwer, fand kaum Zugriff und ließ den Gästen zu viele Räume. Bliedersdorf war das bessere Team und hatte die klareren Chancen. Nur der Abschlussschwäche der Gäste war es zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache drehte Oste/Oldendorf jedoch auf: Lars Völker erzielte in der 66. Minute die erlösende Führung, ehe Nico Skirbst eine knappe Viertelstunde später auf 2:0 erhöhte. „Das war eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Ich bin echt froh über meine Mannschaft, dass wir noch gezeigt haben, was wir können“, so Hesse.

Dank des Heimsiegs bleibt der FC Oste/Oldendorf III in der Spitzengruppe der Liga – und schaut laut Trainer Hesse „jetzt von Spiel zu Spiel“.