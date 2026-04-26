Hattrick von Niklas Villinger beim "Tag der offenen Tür" in Aitrach

Das Torspektakel eröffneten die Gäste, die besser in die Partie fanden, in der 6. Minute mit einem abgefälschten Schuss. Obwohl die Heimelf nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel kamen, hatten die Achstetter die große Möglichkeit zum 0:2, doch SGM-Keeper Basti Schütte parierte gegen den frei vor ihm stehenden Angreifer. In der 35. Minute kam wieder der Gast zu einer großen Möglichkeit: Diesmal kam ein Angreifer frei zum Kopfball, welcher aber übers Gehäuse flog. In der 40. Minute bekam die SGM etwa 17 Meter zentral vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen, den Christian Villinger gekonnt zum 1:1 verwandelte. Doch die Gäste schlugen noch vor der Pause mit einem Doppelschlag zurück: Zunächst waren sie nach einem gelungenen Angriff mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich und kurz darauf erhöhten sie per Kopf auf gar 1:3, nachdem die SGM-Abwehr nach einem Eckball den Ball gleich mehrfach nicht aus der Gefahrenzone brachte. Es war im zweiten Abschnitt noch keine Minute gespielt, als Jens Fackler seine Elf mit einem eigentlich harmlosen hohen Aufsetzer, den der Torhüter vollkommen unterschätzte, auf 2:3 heranbrachte. Doch die Freude im heimischen Lager währte nicht lange, denn die Gäste stellten in der 53. Minute mit einem zweifelhaften Strafstoß den alten Abstand wieder her. Nachdem die TSG fünf Minuten später erneut eine Chance liegen ließen, sorgte Niklas Villinger nach einem weiten Traumpass von Florian Villinger in der 65. Minute für den 3:4 Anschlusstreffer. Drei Minuten später gelang Jan Osterried nach einem gekonnten Angriff per Abstauber das 4:4, nachdem Florian Villinger zunächst nur den Pfosten getroffen hatte. Weitere drei Minuten später hatte Niklas Villigner die erstmalige Führung auf dem Fuß, doch anstatt selbst abzuschließen, passte er auf Jan Osterried, der zwar das Leder im Tor versenkte, sich aber im Abseits befand. Kurz darauf landete dann ein Schuss von Niklas auf der Latte. Eine Minute später kam Florian Villinger im Strafraum zu Fall, den ebenfalls zweifelhaften Strafstoß verwertete Niklas Villinger mit seinem dritten Tor sicher zum 6:4. Doch das sollte noch nicht der Schlusspunkt gewesen sein. In der 83. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 6:5. Nur eine Minute später tauchte Christian Villinger gegen die nun weit aufgerückte Gästeabwehr frei vor dem gegnerischen Tor auf, konnte den Schlussmann aber nicht überwinden. In den Schlussminuten hatte die TSG noch zwei Riesenmöglichkeiten zum 6:6, doch einmal bugsierte SGM-Goalie Basti Schütte einen Kopfball gerade noch über die Latte und in der 93. Minute rettete bei einem erneuten Kopfball das Alu für die Gastgeber, die am Ende über den kuriosen Endstand jubeln durften.