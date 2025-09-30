Hattrick von Kunold im Prestige-Duell

Die Zweite von Großrudestedt kontrollierte das Spielgeschehen von Beginn an, konnte die Überlegenheit jedoch zunächst nicht in ein Führungstor ummünzen. So kamen die Gäste in der 22. Minute nach einem Strafstoß durch Reissig überraschend zur 0:1-Führung. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits eine Minute später glich Kunold nach einer präzisen Flanke von Mey zum 1:1 aus. In der 32. Minute wurde Baumgart im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Jedrzejczak souverän zur verdienten Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rodderscht klar die bestimmende Mannschaft. In der 56. Minute setzte Kunold mit einem feinen Zuspiel Hesse in Szene, der den Ball überlegt abschloss – via Innenpfosten, Innenpfosten und hinein zum 3:1. Zwar verkürzten die Gäste in der 80. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Lichtwark ins obere linke Eck noch einmal auf 3:2, doch die Großrudestedter Antwort ließ erneut nicht lange auf sich warten. Nach einer schnellen Umschaltaktion bediente Hesse in der 85. Minute Kunold, der eiskalt zum 4:2 vollstreckte. Nur eine Minute später machte Kunold nach einer weiteren Flanke von Mey seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 5:2.

Unterm Strich ein verdienter Sieg, welcher Wille und Geduld gefordert hat.