Hattrick von Frank – Jetzendorf mit erfolgreichem Pokal-Auftakt

Am Mittwoch um 19 Uhr startet der TSV Jetzendorf mit dem Derby-Kracher gegen den FSV Pfaffenhofen in die neue Saison der Landesliga Südwest. Die Generalprobe ist geglückt: Das Team von Trainer Markus Pöllner setzte sich im Toto-Pokal beim Bezirksligisten TSV Langquaid mit 3:1 durch und darf nun auf einen attraktiven Gegner in der nächsten Runde hoffen.

Pöllner verzichtete bei der finalen Standortbestimmung zunächst auf Neuzugänge und vertraute auf bewährte Kräfte – doch von eingespielten Abläufen war zunächst wenig zu sehen.