Hattrick von Aljirbi lässt Orlatal in die nächste Runde einziehen

Am vergangenen Wochenende wurde im Kreis die 3. Runde des Regionalpokals gespielt. Für die Mannschaft von Trainer Reich ging die Reise dabei zur Kreisligamannschaft des LSV 49 Oettersdorf.

Die Zielstellung war ganz klar: Pflichtaufgabe erfüllen und sich nicht den Sonntag ruinieren! Aber das Spiel begann nicht optimal für die Gäste. Bereits nach einer Viertelstunde mussten diese auf der Torhüterposition wechseln, weil sich Müller ohne Fremdeinwirkung vertreten hatte. Gute Besserung an dieser Stelle an ihn und werde schnell wieder fit! Für ihn kam Orlamünder in die Partie und der musste 10 Minuten später das erste Mal hinter sich greifen, als Schmitz die Gastgeber in Führung brachte. Die Orlataler Antwort folgte jedoch prompt. Keine 60 Sekunden später erzielte Aljirbi den Ausgleich. Das Spiel wurde allein von Orlatal angegeben, aber man verpasste es, die Tore zu erzielen. In Minute 41 ist es dann wieder Aljirbi, welcher die Vorlage von Näther zum 1:2 vollenden konnte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste der FSV dann erneut wechseln. Auch für Braunsdorf ging es verletzungsbeding nicht weiter. Ebenso an ihn eine gute und schnelle Genesung! Nach dem Pausentee sah man das gleiche Bild wie im ersten Durchgang, jedoch ohne nennenswerte Chancen. In der 83. Minute erzielte Aljirbi dann das 1:3 mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck. Den Schlusspunkt setzte dann Krauße in der 85. Minute mit einem Schuss aus 18 Metern.