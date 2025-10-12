Hattrick von Alim Göcek beim 5:1 des Türkischen SV

Wiesbaden. Nach dem bitteren 2:5 in Waldbrunn aus der Vorwoche zeigte der Türkische SV zuhause gegen den FC Ederbergland zuhause eine Gala-Vorstellung, gewann am Ende mit 5:1 (4:0).

Und: „Es hätte noch viel höher ausfallen können“, befand TSV-Klubchef Ilkay Candogan. Daniel Rudi machte nach 40 Sekunden den Traumstart perfekt. Alim Göceks lupenreiner Hattrick in weniger als 25 Minuten sollte das überbieten. „Willkommen Alim Göcek“, strahlte Candogan, der den Sommer-Neuzugang lobte. Mo Tahiri bereitete alle drei Göcek-Treffer vor, war ebenfalls im TSV-Offensiv-Ensemble Protagonist. Im zweiten Durchgang schraubte Rudi (64.) sein Tore-Konto auf 13 hoch. Den Schlusspunkt setzte Valentin Nazarov, der vom Punkt Ederberglands Ehrentreffer besorgte (77.). Der Türkische SV springt durch den Sieg auf Platz zwei.