Spielbericht
Der Türkische SV Wiesbaden siegte 5:1 gegen Ederbergland und ist nun Zweiter der Verbandsliga.
Der Türkische SV Wiesbaden siegte 5:1 gegen Ederbergland und ist nun Zweiter der Verbandsliga. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Hattrick von Alim Göcek beim 5:1 des Türkischen SV

Aufsteiger nach dem Kantersieg gegen den FC Ederbergland nun Zweiter

Wiesbaden. Nach dem bitteren 2:5 in Waldbrunn aus der Vorwoche zeigte der Türkische SV zuhause gegen den FC Ederbergland zuhause eine Gala-Vorstellung, gewann am Ende mit 5:1 (4:0).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Und: „Es hätte noch viel höher ausfallen können“, befand TSV-Klubchef Ilkay Candogan. Daniel Rudi machte nach 40 Sekunden den Traumstart perfekt. Alim Göceks lupenreiner Hattrick in weniger als 25 Minuten sollte das überbieten. „Willkommen Alim Göcek“, strahlte Candogan, der den Sommer-Neuzugang lobte. Mo Tahiri bereitete alle drei Göcek-Treffer vor, war ebenfalls im TSV-Offensiv-Ensemble Protagonist. Im zweiten Durchgang schraubte Rudi (64.) sein Tore-Konto auf 13 hoch. Den Schlusspunkt setzte Valentin Nazarov, der vom Punkt Ederberglands Ehrentreffer besorgte (77.). Der Türkische SV springt durch den Sieg auf Platz zwei.

TSV: Wieszolek, Mensah, Yilma, Tahiri (85. Jallow), Tasdelen, Amallah, Deveci, Göcek (72. Khababa), Rudi, Lamsamri (55. Dorul), Qamar (63. Ofosu); Tore: 1:0 Rudi (1.), 2:0 Göcek (14.), 3:0 Göcek (23.), 4:0 Göcek (37.) 5:0 Rudi (64.) 5:1 Valentin Nazarov (77.FE) – Zuschauer: 60.

Lauris OmmertAutor