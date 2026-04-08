Hattrick und Heimatliebe: Lars Winkel ist der Held von Göggingen

Die Nachricht von seiner Wahl zum Spieler der Woche traf den bescheidenen Angreifer mitten ins Herz. „Nein, die Nachricht kam für mich überraschend. Natürlich hat es mich aber sehr gefreut, hierfür ausgewählt worden zu sein“, gesteht Lars Winkel.

Der Rausch eines perfekten Fußballnachmittags

In der Kreisliga B2 Ostwürttemberg erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration, die durch Winkels Spielfreude geprägt war. Beim 4:0-Sieg gegen den TSV Hüttlingen II lief die Maschinerie des SVG wie geschmiert, getragen von einer defensiven Stabilität, die dem Gegner den Atem raubte. „Wir sind ganz gut in das Spiel gekommen und hatten früh sehr gute Chancen gehabt. Mit einer frühen 2:0-Führung spielt es sich dann auch leichter, und wir konnten nach der Pause dann noch erhöhen. Vor allem defensiv sind wir sehr gut gestanden und hatten über die 90 Minuten kaum Chancen zugelassen“, analysiert Winkel den starken Auftritt seiner Mannschaft.

Die pure Leidenschaft am Torerfolg

Drei Tore steuerte er zum Sieg bei – jedes einzelne ein Beweis seiner unermüdlichen Gier nach dem Erfolg. Für Winkel zählt dabei nicht die Ästhetik, sondern der Moment, in dem das Netz zappelt und die Anspannung dem puren Jubel weicht. „Wie der Ball im Tor landet, ist mir eigentlich immer zweitrangig, da freue ich mich über jedes Tor“, erklärt der Stürmer, für den jedes Erfolgserlebnis ein Geschenk an sein Team ist.

Eine Liebeserklärung an die Farben des SV Göggingen

Was Winkels Geschichte so außergewöhnlich macht, ist seine unerschütterliche Treue. In einer Zeit der schnellen Vereinswechsel ist er ein Fels in der Brandung. Seine Reise begann in den kleinsten Kinderschuhen und führte ihn bis heute niemals weg von seiner sportlichen Heimat. „Bei dem SV Göggingen habe ich schon in ganz jungen Jahren in der Bambini mit Fußball begonnen. Seitdem hatte ich den Verein auch nie gewechselt. Dadurch bin ich mit dem Verein und dem Ort schon immer sehr verbunden“, sagt er mit einer emotionalen Tiefe, die seine Verwurzelung spürbar macht.

Die Berufung im gegnerischen Strafraum

Auf dem Platz gibt es für ihn nur eine Bestimmung. Dort, wo die Spiele entschieden werden und der Druck am größten ist, fühlt er sich zu Hause. Seine Rolle als Knipser ist für ihn mehr als nur eine taktische Vorgabe, es ist seine Identität auf dem Rasen. „Am liebsten spiele ich als Stürmer“, bekennt er klipp und klar. Es ist die Position, auf der er seine Emotionen und seinen Siegeswillen am effektivsten für den Erfolg seines Teams bündeln kann.

Der brennende Traum vom Aufstieg

Aktuell rangiert der SVG auf dem dritten Tabellenplatz, doch der Hunger auf mehr ist in jeder Silbe spürbar. Die Mannschaft lauert nur knapp hinter dem SSV Aalen und dem begehrten Relegationsplatz. Der bevorstehende direkte Vergleich lässt den Puls der Spieler und Fans gleichermaßen steigen. „Wir sind aktuell nur knapp hinter dem SSV Aalen und damit hinter dem Relegationsplatz. Der direkte Vergleich steht auch direkt bevor, da wollen wir natürlich punkten und Druck auf den Relegationsplatz machen“, erklärt Winkel kämpferisch.

Gemeinschaft als das höchste sportliche Gut

Über die Tore und Punkte hinaus ist es die menschliche Komponente, die Winkel antreibt. Sein sportlicher Horizont wird durch den Traum von der großen Feier und das tägliche Miteinander definiert. „Ich würde sehr gerne einen Aufstieg mit dem SVG erleben, ansonsten geht es mir sehr viel um die Gemeinschaft, die man dabei immer hat“, betont er. Es ist diese Sehnsucht nach dem gemeinsamen Erfolg, die ihn immer wieder motiviert, über seine Grenzen zu gehen.

Darts, Geselligkeit und der Alltag bei der Sparkasse

Auch abseits des grünen Rasens ist Winkel ein Mann der Gemeinschaft. Ob im Vereinsheim beim Sport oder einfach bei einem guten Gespräch – die Geselligkeit gehört zu seinem Leben wie der Fußball selbst. „Wir spielen oft Darts, in unserem Vereinsheim haben wir nun auch einen Dartautomaten. Ansonsten setzt man sich aber gerne auch mal einfach auf ein Bier zusammen“, verrät er über seine Hobbys. Beruflich ist er als Kundenberater bei der Kreissparkasse tätig, wo er die gleiche Verlässlichkeit zeigt, die ihn auch auf dem Platz ausmacht.