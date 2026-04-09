Hattrick! Rauchmann führt in der Landesliga der Frauen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ein Hattrick gegen den SC Amicitia München bringt Juliane Rauchmann an die Spitze der Torjägerliste der Landesliga Süd. Mit 16 Saisontoren für den SC Biberach führt sie im Kampf um die 15 Kästen Erdinger.
Dicht auf Rauchmanns Fersen lauert Verena Graf vom SV Wilting. Graf traf zuletzt zweimal in Folge und kommt nun auf 13 Treffer. Insgesamt kommt sie auf 17 Scorerpunkte in nur 14 Spielen, was für ihre starke Saison spricht.
Nur ein Tor hinter Graf liegen mit Lisa Wendschuh (SV Thenried) und Lena Jocher (BCF Wolfratshausen) gleich zwei Spielerinnen auf dem geteilten dritten Rang. Bei erzielten bereits 12 Tore in der laufenden Saison und befinden sich voll im Rennen um die Torjägerkrone.
1. Julia Rauchmann, SC Biberach: 16 Tore
2. Verena Graf, SV Wilting: 13 Tore
3. Lisa Wendschuh, SV Thenried: 12 Tore
3. Lena Jocher, BCF Wolfratshausen: 12 Tore
5. Lisa Beer, SV Thenried: 11 Tore
5. Kristina Schuster, BCF Wolfratshausen: 11 Tore
7. Maike Lehner, FC Alburg: 10 Tore
8. Sophia Hammerl, SC Biberach: 9 Tore
8. Merle Härtinger, SC Amicitia München: 9 Tore
10. Sabrina Gründl, FC Ruderting: 8 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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