Hattrick! Rauchmann führt in der Landesliga der Frauen

Mit einem Hattrick schoss sich Juliane Rauchmann (mi.) an die Spitze der Torjägerliste. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ein Hattrick gegen den SC Amicitia München bringt Juliane Rauchmann an die Spitze der Torjägerliste der Landesliga Süd. Mit 16 Saisontoren für den SC Biberach führt sie im Kampf um die 15 Kästen Erdinger.

Dicht auf Rauchmanns Fersen lauert Verena Graf vom SV Wilting. Graf traf zuletzt zweimal in Folge und kommt nun auf 13 Treffer. Insgesamt kommt sie auf 17 Scorerpunkte in nur 14 Spielen, was für ihre starke Saison spricht.