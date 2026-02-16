Hattrick perfekt: Jordan David Hüsgen erzielt NFV-Tor des Jahres Der Angreifer des SuS Steenfelde wird vor einem Testspiel in Delfzijl ausgezeichnet und krönt damit eine besondere Saison. von red · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niclas Jakobs

Jordan David Hüsgen vom SuS Steenfelde ist Schütze des NFV-Tors des Jahres. Winfried Neumann, Vorsitzender des NFV-Kreises Ostfriesland, ehrte den 23-Jährigen am Samstag vor dem Testspiel gegen den TSV Lammertsfehn im niederländischen Delfzijl.

Sportlich verlief der Tag ebenfalls erfolgreich. Beim 3:0-Testspielsieg bereitete Hüsgen in der 10. Minute den Führungstreffer von Nick Heckel vor. In der 76. Minute traf er selbst mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck zum Endstand. Der Offensivspieler, der in der Hinrunde lange verletzt gefehlt hatte, zeigte sich damit rechtzeitig zur Ehrung in starker Form. „Von so einer Auszeichnung träumt natürlich jeder Fußballer“, sagte Hüsgen nach dem Abpfiff. „Einen großen Anteil daran hat die Mannschaft - wir sind, vor allem in dieser Saison, eine richtige Einheit geworden.“

Beinahe hätte die Auszeichnung ohne ihn stattfinden müssen. Eigentlich war Hüsgen am Valentinstag privat in Dortmund eingeplant, nachdem er am Vorabend den 4:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 besucht hatte. Ein Anruf von SuS-Trainer Wolfgang Behrends, bei dem Neumann die Ehrung zuvor angefragt hatte, bewegte ihn jedoch zur vorzeitigen Rückkehr. „Er ist halt dann ein Typ, der sagt: ‚Nein, das geht vor‘“, erklärte Behrends. „Dass er heute gespielt hat, war für uns auch ganz gut.“ Zwei Monatssiege als Grundlage