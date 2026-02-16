Hattrick perfekt: Jordan David Hüsgen erzielt NFV-Tor des Jahres

Jordan David Hüsgen vom SuS Steenfelde ist Schütze des NFV-Tors des Jahres. Winfried Neumann, Vorsitzender des NFV-Kreises Ostfriesland, ehrte den 23-Jährigen am Samstag vor dem Testspiel gegen den TSV Lammertsfehn im niederländischen Delfzijl.
Sportlich verlief der Tag ebenfalls erfolgreich. Beim 3:0-Testspielsieg bereitete Hüsgen in der 10. Minute den Führungstreffer von Nick Heckel vor. In der 76. Minute traf er selbst mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck zum Endstand. Der Offensivspieler, der in der Hinrunde lange verletzt gefehlt hatte, zeigte sich damit rechtzeitig zur Ehrung in starker Form.
„Von so einer Auszeichnung träumt natürlich jeder Fußballer“, sagte Hüsgen nach dem Abpfiff. „Einen großen Anteil daran hat die Mannschaft - wir sind, vor allem in dieser Saison, eine richtige Einheit geworden.“
Beinahe hätte die Auszeichnung ohne ihn stattfinden müssen. Eigentlich war Hüsgen am Valentinstag privat in Dortmund eingeplant, nachdem er am Vorabend den 4:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 besucht hatte. Ein Anruf von SuS-Trainer Wolfgang Behrends, bei dem Neumann die Ehrung zuvor angefragt hatte, bewegte ihn jedoch zur vorzeitigen Rückkehr. „Er ist halt dann ein Typ, der sagt: ‚Nein, das geht vor‘“, erklärte Behrends. „Dass er heute gespielt hat, war für uns auch ganz gut.“
Zwei Monatssiege als Grundlage
Bei der Jahresabstimmung auf den Social-Media-Kanälen des NFV war Hüsgen als erster Spieler mit zwei Nominierungen vertreten. Dem Tor des Monats März ließ er im vergangenen Jahr auch die Auszeichnung für April folgen. Sein Treffer aus dem Ligaspiel gegen Concordia Ihrhove, eine Körpertäuschung mit präzisem Abschluss in den Winkel, erhielt 35,85 Prozent der Stimmen und setzte sich unter sieben Monatssiegern durch.
Auf den weiteren Plätzen folgten Nicolas Mokry vom SSV Vorsfelde mit 18,60 Prozent sowie Mathis Kröger vom TuS Lutten mit 17,81 Prozent.
Neben einem Siegerpokal überreichte Neumann eine Krombacher Magnumflasche sowie einen sogenannten Jahresvorrat in Form von zwölf Kisten nach Wahl. „Dass Jordan nach den beiden Monatssiegen zudem nun das Tor des Jahres geschossen hat, macht auch uns als NFV-Kreis Ostfriesland stolz“, sagte Neumann.
Das komplette Ranking
Jordan David Hüsgen (SuS Steenfelde) 35,85 Prozent
Nicolas Mokry (SSV Vorsfelde) 18,60 Prozent
Mathis Kröger (TuS Lutten) 17,81 Prozent
Ugur Aydin (HSC BW Tündern) 15,66 Prozent
Konstantin Rettig (SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen) 7,23 Prozent
Jordan David Hüsgen (SuS Steenfelde) 3,10 Prozent
Ole Eucken (SC BW 94 Papenburg) 1,75 Prozent