Hattrick nach 17 Minuten – Müller überragt bei Tor-Festival in Garmisch

Nach zwei Niederlagen mit insgesamt elf Gegentoren ging es für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen den SVN um Wiedergutmachung – der Plan ging auf.

Garmisch-Partenkirchen – Als Pflichtsieg hatte Markus Ansorge schon im Vorfeld das Spiel gegen den SVN München tituliert. Doch wie würden seine Fußballer vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen tatsächlich mit der prekären Situation – zwei Klatschen zuvor und der Coach hatte ein kleines Fragezeichen hinter seinen Posten gesetzt – umgehen? Auf dem Platz lieferte der Landesligist eine deutliche Antwort: Mit 5:0 stürzten die Werdenfelser den Tabellenletzten noch weiter in die Krise.

Vor dem Anpfiff schnappte sich Arne Albl, Fußball-Chef des 1. FC, Dieter Hillebrand und gratulierte der „Vereinslegende“ zum 80. Geburtstag. „Er hat seit 1966 bei uns im Club wohl schon alle Facetten mitgemacht, sei es als Spieler in der Landesliga-Mannschaft der 70er-Jahre oder danach auch als Funktionär.“ Hillebrand wünschte sich zu seinem Ehrentag ein gutes und erfolgreiches Spiel. Sein Wunsch wurde erfüllt.

In der Vereinshymne, die anschließend durch die Lautsprecher im Stadion am Gröben dröhnte, heißt es im Refrain: „Aber eines ist gewiss, vorm FC Garmisch haben alle Schiss.“ Traf auf die Gäste auf jeden Fall zu. Schon nach 17 Sekunden setzte Moritz Müller mit seinem Schuss ins Außennetz das erste Ausrufezeichen. Kurz das Visier nachjustiert, markierte Müller zwei Minuten später das 1:0.

Nach einem katastrophalen Fehlpass der Münchner aus dem eigenen Strafraum heraus behielt Jonas Poniewaz den Überblick und sah Müller im Zentrum völlig freistehend. Der scheiterte erst noch an Neuperlachs Keeper Dino Hodzic, im Nachsetzen brachte er die Gastgeber in Führung. Freute natürlich Ansorge ungemein: „Wir sind gleich richtig gut rausgekommen. Das Pressing hat gepasst und wir haben die Partie klar beherrscht.“

Garmisch-Coach warnt vor Nachlässigkeiten

Nächster Beweis: Noah Pawlak, der bei seinem Saisondebüt für ordentlich Dampf über die linke Seite sorgte, ließ gleich fünf Gegenspieler stehen und setzte Müller in Szene – 2:0 (5.). Damit nicht genug: Bereits in Minute 17 schnürte der Torjäger seinen Hattrick, indem er einen zu kurz geratenen Rückpass des SVN abfing. Das 3:0 spiegelte bestens wider, warum Neuperlach bereits vor diesem Duell 44 Gegentore hatte schlucken müssen.

Doch die schnelle komfortable Führung tat den Werdenfelsern nicht gut, sie verloren den Fokus. Ansorge missfiel die zunehmende Passivität und versuchte, immer wieder von außen einzugreifen. „Wir müssen wieder mehr tun, Männer“, forderte er. „War nicht so leicht umzusetzen“, gab Jonas Schrimpf nach dem Schlusspfiff schmunzelnd zu. „Irgendwie drehst du das Gas automatisch bissl runter, wenn du so klar überlegen bist.“

Wichtige Reaktion der Mannschaft

Trotzdem schraubten die Gastgeber das Ergebnis in Abschnitt zwei in die Höhe. Als Pawlak erneut an der Grundlinie in den Strafraum zog und attackiert wurde, war das für Schiedsrichter Xaver Fabisch im unsportlichen Bereich – Elfmeter. Poniewaz trat an und versenkte.

Kurz vor Schluss zeigte Müller dann noch, dass er nicht nur als Vollstrecker eine Klasse für sich ist, sondern auch ein Auge für seine Mitspieler hat. Er bediente Poniewaz, der per Schlenzer ins lange Eck den Endstand erzielte.

„Auch wenn wir noch weitere Möglichkeiten hatten, passt das Ergebnis genauso wie es ist“, befand Ansorge. Viel mehr war er stolz darauf, welch Antwort sein Team geliefert hat. „Es war sicher kein Landesliga-Spitzenspiel, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Mit den negativen Erfahrungen aus den beiden vergangenen Spielen musst du erstmal einen Gegner so beherrschen und schlagen.“