Hattrick in der Nachspielzeit! Maximilian Bauer schießt SC Moosen spät zum Sieg

BC Attaching – TSV Wartenberg 4:0 (3:0) – Wenn es aus Landkreissicht Sorgenkinder in der Kreisliga 2 gibt, dann sind es auch die Strogenkicker aus Wartenberg, die seit Wochen auf einen Sieg warten. In Attaching gab’s den nächsten Dämpfer. Dabei hatte der BCA zuletzt selbst nicht wirklich stark aufgespielt, gegen Wartenberg nun aber den mit Abstand höchsten Saisonsieg eingefahren. Aber: Beim TSV fehlen derzeit zahlreiche Schlüsselspieler, so ist Spielertrainer Mario Simak weiter gesperrt. Auch Maxi Härtl fehlt an allen Ecken und Enden. „Entsprechend schwer tun wir uns“, bilanzierte Sprecher Thomas Rademacher: „Die Niederlage in Attaching war verdient.“ Schon zur Pause lagen die Gäste 0:3 zurück. Zunächst staubte Nico Franke nach einem Mijovic-Querpass im Zentrum ab (25.). Wenig später hatte Franz Gamperl nach einem Steckpass von Konstantin Mayer freie Bahn (38.). Nach einem Alleingang sorgte Lukas Hübner für das 3:0 (45.). Attaching ließ auch nach dem Wechsel nichts anbrennen. Im Alleingang setzte Erkin Özege mit dem 4:0 (88.) den Deckel drauf.

FC Finsing – FC Lengdorf 2:1 (0:1) – Es ist ja nicht so, als würden die Fußballer des FC Finsing die Gegner reihenweise an die Wand spielen, aber irgendwie erarbeiten sich die Bonnet-Mannen das Glück des Tüchtigen – und übernehmen dank des Kranzberger Stolperers die Tabellenführung in der Kreisliga 2. „Das war ein Sieg des Willens“, berichtete Trainer Thomas Bonnet vom Flutlicht-Freitag. Am Ende war’s ein verdienter Sieg. Weil der FCF dran geblieben ist. Denn im ersten Durchgang führte Lengdorf nach einem strammen Schuss von Maxmilian Mayer auf Lechner-Steckpass 1:0 (27.). Dann hatte Finsing Glück, dass Flo Hölzl nach einer Tätlichkeit nicht mit Rot vom Platz musste. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Finsing und drehte die Partie. Zum 1:1 traf eben jener Hölzl, der eine feine Kombination über außen abschloss (64.). Und kurz vor Schluss fiel noch das 2:1. Leonhard Hölzl hatte einen Freistoß in die Mauer geschossen, wuchtete den Abpraller dann aber mit links und aller Entschlossenheit ins Tor (89.). Damit hat Finsing Kranzberg, das in Nandlstadt nicht über ein 1:1 hinauskam, vom Thron gestoßen.