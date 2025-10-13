Nach der Pause „kam der Siegeswille zurück“, kommentierte FCO-Trainer Winfried Schnitzler. – Foto: Dieter Metzler

Hattrick in 13 Minuten: Schelling dreht Bezirksoberliga-Duell im Alleingang

Nach Rückstand dreht Oberau das Bezirksoberliga-Spiel gegen Saaldorf – Torfrau Gindhart überzeugt mit starken Paraden.

Duplizität der Ereignisse: Wieder war es Rebecca Schelling, die ihre Oberauer Fußballerinnen zum Sieg in der Bezirksoberliga schoss. Hatte sie in der Vorwoche noch mit einem Doppelpack den Dreier in Eching gesichert, so gelang ihr im Heimspiel gegen Saaldorf am Samstag gar ein Hattrick beim 3:2-Erfolg.

Zunächst sah es nicht unbedingt nach dem Heimsieg aus. 0:1 lag Oberau nach 45 Minuten zurück. „In der Pause musste ich meine Mädels aufmuntern“, betont Trainer Winfried Schnitzler. „Danach kam der Siegeswille zurück – in der Folge waren wir drückend überlegen.“ Schelling benötigte nur 13 Minuten (66., 74. und 78.), um ihren Hattrick zu schnüren.