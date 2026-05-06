Hattrick-Held Lenny Schönberger beflügelt den SSV Medenbach

Auf und davon: Lenny Schönberger vom SSV Medenbach ist entwischt und steuert Sonntag drei Tore zum 7:3-Heimerfolg gegen den SSC Burg II bei. © Matthias Leng

Breitscheid-Medenbach. Ein „Medenbacher Junge“ entwickelt sich beim SSV Medenbach in der Fußball-Kreisoberliga West zunehmend zum Torschützen vom Dienst. Der 19-jährige Lenny Schönberger glänzte zuletzt beim spektakulären 7:3-Erfolg gegen den SSC Burg II mit drei Treffern und ist damit einer der Garanten des jüngsten Aufwärtstrends des abstiegsbedrohten SSV. Drei Siege und ein Remis aus den vergangenen vier Partien unterstreichen die gute Form von „Edelweiß“.