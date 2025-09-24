Hattrick, Heimserie, Höhenflug: Stani Kolb glänzt beim 4:0

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der gebürtige Emder, geboren am 7. Januar 1989, spielt seine wohl letzte Saison in der ersten Mannschaft – und möchte sie unbedingt mit dem Aufstieg krönen. Kolb, von Beruf Projektcontroller an der Hochschule Osnabrück, fühlt sich auf dem Feld zwischen linkem oder rechtem Flügel, im Sturm und aktuell auch mal auf der Acht oder als Rechtsverteidiger zuhause.

Stani Kolb hat am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 4:0-Heimsieg des TV Bohmte gegen den hoch gehandelten SV Eintracht Neuenkirchen erzielte der Routinier bereits in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick und war damit der überragende Mann auf dem Platz.

Im Interview spricht der 36-Jährige über den perfekten Start, seine neue Rolle auf dem Feld, das Aufstiegsrennen – und warum seine Frau von einem Bezirksliga-Comeback eher wenig begeistert wäre.

Nach zehn Jahren bei Dodesheide, einem kurzen „Runterkommen“ beim SSC III und seiner Station beim TV Bohmte, steht für den bekennenden BVB-Fan und Rennradfahrer sowie Padelspieler fest: Noch einmal alles raushauen – dann ist Schluss.

Stani Kolb: Wir sind wirklich sehr gut ins Spiel gekommen und haben Neuenkirchen kaum Raum zum Kombinieren gelassen. Durch unser frühes Pressing und die schnellen Tore haben wir ihnen eigentlich schon in der Anfangsphase den Stecker gezogen. Defensiv standen wir über weite Strecken sehr stabil und konnten mit gut herausgespielten Angriffen immer wieder Nadelstiche setzen. Trotz einiger verletzungsbedingter Wechsel hat das unserem Spielfluss keinen Abbruch getan – die Jungs von der Bank waren sofort voll da und haben sich nahtlos eingefügt. Auch wenn die zweite Halbzeit etwas ruhiger verlief, war der Sieg am Ende absolut verdient und souverän.

Du hast den Gegner mit einem lupenreinen Hattrick nach einer halben Stunde regelrecht geschockt. Gut gefrühstückt – oder woran lag’s?

Stani Kolb: Ich fühle mich im Moment einfach sehr fit – sicherlich auch deshalb, weil ich in letzter Zeit von größeren Verletzungen verschont geblieben bin. Obwohl ich mit dem Hausbau und meinem kleinen Sohn einiges um die Ohren habe, versuche ich, so oft wie möglich beim Training zu sein. Das tut mir gut – und es macht einfach riesig Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Der Konkurrenzkampf bei uns im Team ist groß, aber scheinbar tut mir das richtig gut.

Nach sieben Spieltagen steht ihr an der Tabellenspitze. Wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf?

Stani Kolb: Aktuell läuft es wirklich super. Das Trainerteam macht einen herausragenden Job, und wir sind als Mannschaft extrem gut eingespielt – jeder kennt seine Rolle, und wir unterstützen uns gegenseitig. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Stimmung ist top, und das spiegelt sich auch auf dem Platz wider. Wenn wir diese Energie, das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt beibehalten, dann steht uns eine richtig geile und erfolgreiche Saison bevor.

Und wo soll die Reise am Ende der Saison hingehen?

Stani Kolb: Am liebsten natürlich ganz nach oben in der Tabelle. Aber wir wissen auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Die kalten Tage kommen erst noch – und der Begriff des „Schönwetter-Spielers“ ist dem einen oder anderen von uns ja nicht ganz unbekannt.

Du bist inzwischen 36 Jahre alt. Wie lange machen die Knochen noch mit?

Stani Kolb: Es wird vermutlich meine letzte Saison in der ersten Mannschaft sein. Umso mehr ist der Aufstieg mein großes Ziel – das wäre ein Traum-Abschluss für mich. Und wenn ich mit ein paar Toren dazu beitragen kann, wäre das natürlich umso schöner.

Wäre es ein Traum, noch einmal Bezirksliga zu spielen?

Stani Kolb: Ich würde alles dafür geben, dass wir am Saisonende ganz oben stehen – und natürlich würde ich gerne noch einmal mit den Jungs einen Aufstieg feiern. In der Bezirksliga werde ich selbst aber nicht mehr spielen. Das wäre für mich zeitlich einfach nicht mehr machbar – und für meine Frau wohl eher ein Albtraum als ein Traum.

Was kommt nach deiner aktiven Karriere? Ganz ohne Fußball geht es vermutlich nicht, oder?

Stani Kolb: Nein, ganz ohne Fußball wird’s nicht gehen – dafür wohnen wir einfach zu nah am Platz. Und als wäre das nicht genug, haben wir zu Hause auch noch einen kleinen Ballkünstler, der uns seit 7 Uhr morgens mit Bällen durch die Wohnung jagt. Unser Sohn ist fast zwei – mal schauen, wohin seine Fußballreise geht... und meine dann natürlich auch.